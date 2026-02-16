LAUD відповів, чи піде на Нацвідбір на Євробачення наступного року
- LAUD наразі не планує брати участь у Нацвідборі на Євробачення наступного року.
- Його пісня Lightkeeper отримала позитивні відгуки та грає в плейлистах в Лос-Анджелесі.
LAUD (Владислав Каращук) тричі брав участь у дорослому Національному відборі на Євробачення. Співак відповів, чи планує наступного року подавати заявку на пісенний конкурс.
Про свою участь у Нацвідборі LAUD заговорив у новому інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Слави Дьоміна.
LAUD зізнався, що не хоче, щоб його порівнювали з KHAYAT (Андрій Хайат), який також кілька разів брав участь у Національному відборі на Євробачення. Співак поділився, що поки не налаштований йти на пісенний конкурс наступного року.
Бо я тільки видихнув від цього Євробачення. Це був складний період. Це була складна зима для всіх нас. У нас не було опалення. Це все впливало на те, що ти робиш. Ти боїшся захворіти. Весь цей процес був складний. Це такі голодні ігри, як на мене,
– пояснив він.
LAUD також зазначив, що його конкурсна пісня Lightkeeper спрямована як на українську, так і на закордонну аудиторію.
Мені нещодавно писав чоловік Valeriya Force і висловив респект за пісню. Він каже: "Я зараз у Лос-Анджелесі, і у нас у плейлистах грає Lightkeeper". Це круто, значить ми досягли класного результату,
– розповів LAUD.
Інтерв'ю з LAUD: дивіться відео онлайн
LAUD на Нацвідборі-2026: головне
LAUD виступив на Національному відборі на Євробачення-2026 з піснею Lightkeeper.
Члені журі по-різному оцінили номер співака. Злата Огнєвіч сказала, що варто допрацювати вокальне аранжування, Костянтин Томільченко назвав LAUD своїм фаворитом, а Євген Філатов зауважив, що артисту не вистачає сміливості.
За результатами голосування LAUD посів 2 місце. Він отримав по 9 балів від журі та глядачів.