LAUD відповів, чи піде на Нацвідбір на Євробачення наступного року

LAUD (Владислав Каращук) тричі брав участь у дорослому Національному відборі на Євробачення. Співак відповів, чи планує наступного року подавати заявку на пісенний конкурс.

Про свою участь у Нацвідборі LAUD заговорив у новому інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Слави Дьоміна.

LAUD зізнався, що не хоче, щоб його порівнювали з KHAYAT (Андрій Хайат), який також кілька разів брав участь у Національному відборі на Євробачення. Співак поділився, що поки не налаштований йти на пісенний конкурс наступного року.

Бо я тільки видихнув від цього Євробачення. Це був складний період. Це була складна зима для всіх нас. У нас не було опалення. Це все впливало на те, що ти робиш. Ти боїшся захворіти. Весь цей процес був складний. Це такі голодні ігри, як на мене,

– пояснив він.

LAUD також зазначив, що його конкурсна пісня Lightkeeper спрямована як на українську, так і на закордонну аудиторію.

Мені нещодавно писав чоловік Valeriya Force і висловив респект за пісню. Він каже: "Я зараз у Лос-Анджелесі, і у нас у плейлистах грає Lightkeeper". Це круто, значить ми досягли класного результату,

– розповів LAUD.

Інтерв'ю з LAUD: дивіться відео онлайн

LAUD на Нацвідборі-2026: головне