LELÉKA вразила живим виконанням Ridnym зі струнним квінтетом і бандурою

Представниця України на Євробаченні-2026 LELÉKA презентувала оновлену конкурсну версію пісні Ridnym.

Композицію вона виконала у супроводі струнного квінтету і бандури. Відео виступу опублікували на ютуб-каналі Eurovision Song Contest.

Оновлену Ridnym LELÉKA заспівала на церемонії вручення премії Muzvar Music Awards. Над створенням цієї версії композиції працював режисер-постановник Михайло Харченко. Інструментальний супровід забезпечив струнний квінтет GRAFF, до складу якого входять Владислав Нікулін, Максим Романюк, Максим Ощепков, Олександр Світ і Владислав Примаков. Окрім цього, до виконання приєднався бандурист Ярослав Джусь.

Для мене особливо цінно представити пісню у звучанні, де присутні живі струнні. Адже Ridnym – передусім оркестровий твір, і колись я запишу оркестрову версію. А поки мені цікаво: як вам така напівакустична версія у супроводі струнного квінтету та бандури?,

– зазначила артистка, як передає Суспільне Культура.

