LELÉKA перемогла у Нацвідборі на Євробачення-2026: українці бурхливо обговорюють результат
- LELÉKA перемогла в Нацвідборі Євробачення-2026 з піснею Ridnym, отримавши найвищі бали від глядачів і суддів.
- Навколо результатів Нацвідбору виникли обговорення щодо можливого порушення правил через агітацію членом журі Русланою, а також незадоволення серед шанувальників інших фіналістів.
Україна обрала представника на Євробачення-2026 – нею стала LELÉKA. Українці діляться першими бурхливими реакціями та враженнями від переможця.
Всього за пів години допис про перемогу LELÉKA зібрав понад тисячу коментарів. Бурхливі обговорення все ще тривають: єврофани розповідають про враження від Нацвідбору, згадують своїх фаворитів і діляться альтернативними думками.
Чимало українців вітають артистку з перемогою на Нацвідборі та діляться, що вболівали за LELÉKA від самого початку. Вони також відповідають тим, хто критикує виконавицю.
- "Неймовірна! Заслужила цю перемогу на всі 101%. А ті, хто пишуть, що "протащили", послухайте ще раз. І нагадаю, це конкурс пісні, і в цій композиції прекрасно все – від музики до вокалу";
- "Я не фанатка таких пісень, але голосувала саме за LELÉKA";
- "Вітаю LELÉKA, справедлива перемога";
- "Це найкращий вибір нашої країни".
Водночас жоден Нацвідбір не минає без скандалів. Цьогоріч найбільше обговорень спровокувала Руслана, яка відкрито закликала голосувати за LELÉKA в етері конкурсу. Обурення висловлюють навіть медійні особистості, зокрема Євген Пронін та Раміна Есхакзай.
Шановний тредс, зробити адвокатський запит організаторам Нацвідбору Євробачення з запитанням: Чи є порушенням правил Нацвідбору пряме агітування Русланою (членом журі нацвідбору) за одну з конкурсанток?
– написав адвокат.
Раміна обурена висловлюваннями Руслани / Фото з інстаграм-сторіз
Про це згадують і в коментарях до дописів на сторінках Суспільного.
- "Євробачення куплене, прошу перевірити правильність голосування та оцінок";
- "Суспільне та деякі журі займались відкритою агітацією, що суперечить правилам. Україну представляє людина, яка останні 11 років мешкає закордоном. Чому ми не вважаємо цю людину не в контексті та не відірваною від реальності?";
- "Таке відчуття, що все було вирішено ще на початку";
- "Людина 11 років не живе в Україні і їде її представляти".
- "Судді тягнули її як могли. Жах. А ще жахливіша – некомпетентність Руслани. Хто дав їй право на агітацію та критику інших учасників? Розчарування";
- "Мабуть, вперше член журі почав агітувати за одну з учасниць на всю країну перед вирішальним голосуванням. У словах Руслани "обирайте Лелеку" знайшов також неповагу до інших конкурсантів. Не потрібно тоді нацвідбору, думки слухачів та шанувальників...".
Шанувальники інших фіналістів підтримують своїх фаворитів у коментарях. Дуже багато згадок про LAUD, який посів друге місце. Також фани підтримують The Elliens, Monokate та інших артистів, – адже кожен показав цього року високий рівень.
- "LAUD був найкращим на цьому відборі";
- "Хай покажуть результати! У Джері велика фанбаза! Ніколи не повірю, що вона на 3 місці";
- "У LAUD реально був шанс показати, наскільки прогресивні співаки України, з якісним сучасним звучанням. А тепер будемо плакати знов на сцені ще однією страждальною піснею";
- "CATHARTICUS був кращим сьогоднi"; "Тупо вкрали у LAUD перемогу".
Також важливо зазначити, що багатьом українцям здається занадто коротким час, відведений на голосування. У нинішніх умовах чимало домівок залишається без світла, зв'язку та інтернету. Ймовірно, не всім єврофанам вдалося віддати свій голос за фаворита.
Що пишуть українці про Нацвідбір-2026 / Скриншоти з інстаграму
Результати Нацвідбору-2026: що треба знати?
- Національний відбір на Євробачення-2026 відбувся у суботу, 7 лютого. Ведучими шоу були Тімур Мірошниченко та Леся Нікітюк. До складу суддів увійшли Руслана, Злата Огнєвіч, Віталій Дроздов, Костянтин Томільченко та Євген Філатов.
- Перемогу у конкурсі здобула LELÉKA з піснею Ridnym – саме вона представить Україну на Євробаченні. Співачка отримала найвищі бали: 10 від глядачів та 10 від суддів.
- Друге місце на Нацвідборі посів LAUD, а Jerry Heil опинилась на третій сходинці.