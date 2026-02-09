Афтепаті, що не відбулось: між Valeriya Force та LELÉKA стався публічний інцидент
- Між Valeriya Force та LELÉKA виник конфлікт через скасоване запрошення на афтепаті після Нацвідбору.
- LELÉKA пояснила, чому вечірку скасували, і висловила жаль за видалене запрошення без пояснень.
Між фіналісткою Нацвідбору та його переможницею стався конфлікт. Команда LELÉKA запросила Valeriya Force на святкування, але потім повідомлення видалили.
Учасниця Нацвідбору на Євробачення Valeriya Force опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі відео. Співачка розповіла, що 7 лютого о 18:00 отримала запрошення від команди LELÉKA на афтепаті після фіналу конкурсу.
Вечірку планували провести 8 лютого о 19:00. Valeriya Force зазначила, що на свято їй потрапити не вдалось – повідомлення з запрошенням видалили.
Пропоную зробити афтепаті для учасників, які не поїдуть у Відень,
– підсумувала артистка.
Valeriya Force про святкування, що не відбулось: відео
Як інцидент прокоментувала LELÉKA?
Переможниця Нацвідбору вийшла на зв'язок та відреагувала на ситуацію у своєму телеграм-каналі. Співачка пояснила, що у неї виникла ідея афтепаті, щоб відсвяткувати шлях кожного учасника на конкурсі незалежно від результатів.
Однак після перемоги LELÉKA зрозуміла, що у неї немає ресурсу на будь-які події. Тому вирішила скасувати вечірку.
Коли я прокинулась, я відчула, що настільки виснажена, що не в стані кудись іти чи соціалізуватися... Я дала команду скасувати це паті, бо я просто не можу. Мені дуже прикро, що через дії однієї людини в моїй команді несеться обговорення афтепаті, що не відбулось. Це неправильно і по-дитячому видаляти повідомлення замість того, щоб вибачитися, прокомунікувати й скасувати вечірку. Я готова за це перепросити,
– сказала співачка.
LELÉKA про інцидент: відео
Хто представить Україну на Євробаченні?
- 7 лютого відбувся фінал Національного відбору. 10 учасників боролися за перемогу. Серед фаворитів були Jerry Heil, LAUD, KHAYAT, Monokate. Та право представити Україну отримала LELÉKA.
- Співачка, яка представила композицію Ridnym, отримала максимальні бали – 10 від глядачів та 10 від журі. Друге місце посів LAUD, а третьою у рейтингу стала Jerry Heil.
- На Нацвідборі також стався скандал. Руслана, яка була у складі журі, публічно закликала голосувати за LELÉKA. Це викликало чимало обурення у мережі. Однак Суспільне заявило, що Руслана не порушила жодних правил.