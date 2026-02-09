Участница Нацотбора на Евровидение Valeriya Force опубликовала на своей странице в инстаграме видео. Певица рассказала, что 7 февраля в 18:00 получила приглашение от команды LELÉKA на афтепати после финала конкурса.

Вечеринку планировали провести 8 февраля в 19:00. Valeriya Force отметила, что на праздник ей попасть не удалось – сообщение с приглашением удалили.

Предлагаю сделать афтепати для участников, которые не поедут в Вену,

– подытожила артистка.

Как инцидент прокомментировала LELÉKA?

Победительница Нацотбора вышла на связь и отреагировала на ситуацию в своем телеграмм-канале. Певица объяснила, что у нее возникла идея афтепати, чтобы отпраздновать путь каждого участника на конкурсе независимо от результатов.

Однако после победы LELÉKA поняла, что у нее нет ресурса на какие-либо события. Поэтому решила отменить вечеринку.

Когда я проснулась, я почувствовала, что настолько истощена, что не в состоянии куда-то идти или социализироваться... Я дала команду отменить это пати, потому что я просто не могу. Мне очень обидно, что из-за действий одного человека в моей команде несется обсуждение афтепати, что не состоялось. Это неправильно и по-детски удалять сообщения вместо того, чтобы извиниться, прокоммуницировать и отменить вечеринку. Я готова за это извиниться,

– сказала певица.

