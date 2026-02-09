Участница Нацотбора на Евровидение Valeriya Force опубликовала на своей странице в инстаграме видео. Певица рассказала, что 7 февраля в 18:00 получила приглашение от команды LELÉKA на афтепати после финала конкурса.
К слову Известный юрист объяснил, что нарушила Руслана, агитируя за LELÉKA на Нацотборе
Вечеринку планировали провести 8 февраля в 19:00. Valeriya Force отметила, что на праздник ей попасть не удалось – сообщение с приглашением удалили.
Предлагаю сделать афтепати для участников, которые не поедут в Вену,
– подытожила артистка.
Valeriya Force о праздновании, что не состоялось: видео
Как инцидент прокомментировала LELÉKA?
Победительница Нацотбора вышла на связь и отреагировала на ситуацию в своем телеграмм-канале. Певица объяснила, что у нее возникла идея афтепати, чтобы отпраздновать путь каждого участника на конкурсе независимо от результатов.
Однако после победы LELÉKA поняла, что у нее нет ресурса на какие-либо события. Поэтому решила отменить вечеринку.
Когда я проснулась, я почувствовала, что настолько истощена, что не в состоянии куда-то идти или социализироваться... Я дала команду отменить это пати, потому что я просто не могу. Мне очень обидно, что из-за действий одного человека в моей команде несется обсуждение афтепати, что не состоялось. Это неправильно и по-детски удалять сообщения вместо того, чтобы извиниться, прокоммуницировать и отменить вечеринку. Я готова за это извиниться,
– сказала певица.
LELÉKA об инциденте: видео
Кто представит Украину на Евровидении?
- 7 февраля состоялся финал Национального отбора. 10 участников боролись за победу. Среди фаворитов были Jerry Heil, LAUD, KHAYAT, Monokate. Но право представить Украину получила LELÉKA.
- Певица, которая представила композицию Ridnym, получила максимальные баллы – 10 от зрителей и 10 от жюри. Второе место занял LAUD, а третьей в рейтинге стала Jerry Heil.
- На Нацотборе также произошел скандал. Руслана, которая была в составе жюри, публично призвала голосовать за LELÉKA. Это вызвало немало возмущения в сети. Однако Суспильне заявило, что Руслана не нарушила никаких правил.