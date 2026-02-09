Учасниця Нацвідбору на Євробачення Valeriya Force опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі відео. Співачка розповіла, що 7 лютого о 18:00 отримала запрошення від команди LELÉKA на афтепаті після фіналу конкурсу.
До слова Відомий юрист пояснив, що порушила Руслана, агітувавши за LELÉKA на Нацвідборі
Вечірку планували провести 8 лютого о 19:00. Valeriya Force зазначила, що на свято їй потрапити не вдалось – повідомлення з запрошенням видалили.
Пропоную зробити афтепаті для учасників, які не поїдуть у Відень,
– підсумувала артистка.
Valeriya Force про святкування, що не відбулось: відео
Як інцидент прокоментувала LELÉKA?
Переможниця Нацвідбору вийшла на зв'язок та відреагувала на ситуацію у своєму телеграм-каналі. Співачка пояснила, що у неї виникла ідея афтепаті, щоб відсвяткувати шлях кожного учасника на конкурсі незалежно від результатів.
Однак після перемоги LELÉKA зрозуміла, що у неї немає ресурсу на будь-які події. Тому вирішила скасувати вечірку.
Коли я прокинулась, я відчула, що настільки виснажена, що не в стані кудись іти чи соціалізуватися... Я дала команду скасувати це паті, бо я просто не можу. Мені дуже прикро, що через дії однієї людини в моїй команді несеться обговорення афтепаті, що не відбулось. Це неправильно і по-дитячому видаляти повідомлення замість того, щоб вибачитися, прокомунікувати й скасувати вечірку. Я готова за це перепросити,
– сказала співачка.
LELÉKA про інцидент: відео
Хто представить Україну на Євробаченні?
- 7 лютого відбувся фінал Національного відбору. 10 учасників боролися за перемогу. Серед фаворитів були Jerry Heil, LAUD, KHAYAT, Monokate. Та право представити Україну отримала LELÉKA.
- Співачка, яка представила композицію Ridnym, отримала максимальні бали – 10 від глядачів та 10 від журі. Друге місце посів LAUD, а третьою у рейтингу стала Jerry Heil.
- На Нацвідборі також стався скандал. Руслана, яка була у складі журі, публічно закликала голосувати за LELÉKA. Це викликало чимало обурення у мережі. Однак Суспільне заявило, що Руслана не порушила жодних правил.