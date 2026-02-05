У мережі обговорюють майбутнє весілля Лесі Нікітюк: чи справді ведуча готується до свята

У мережі зараз активно обговорюють майбутнє весілля телеведучої Лесі Нікітюк. ЗМІ припускають, що знаменитість готується до святкування.

Про це заговорили після нещодавнього інтерв'ю дизайнерки Ельвіри Гасанової, яке вийшло на ютуб-каналі Okay Eva. Модельєрка дружить з телеведучою.

Не пропустіть Оперний співак на концерті Пивоварова заспівав гімн України й за добу став зіркою мережі

Вона розповіла, що Леся Нікітюк одягнула вбрання від її бренду GASANOVA на хрещення сина.

Ми знайшли для неї ідеальну сукню і чоловіка вдягли, тому вони були красивезні. Вона зараз пише, що все – весільну сукню теж шиємо. Я кажу: "Та, супер, шиємо",

– розповіла Ельвіра Гасанова.

Ельвіра Гасанова розповіла про весільну сукню Лесі Нікітюк: дивіться відео онлайн

Водночас сама телеведуча наразі ніяких заяв про підготовку до весілля не робила.

Редакція 24 Каналу звернулася за коментарем до Лесі Нікітюк, та наразі відповіді не отримала.

Що відомо про стосунки Лесі Нікітюк з коханим?