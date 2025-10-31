Леся Нікітюк уперше сказала, чи був її наречений присутній на пологах

Цього року телеведуча Леся Нікітюк уперше стала мамою. Знаменитість розповіла, чи був присутній на пологах її обранець, військовий Дмитро Бабчук.

Подробицями особистого життя Нікітюк поділилась у новому випуску шоу "Хто зверху?" Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Новий канал.

У 6 раунді, який має назву "Було/не було", учасники озвучують факт про себе, а суперники відгадують, правдивий він чи ні. Леся Нікітюк вирішила поставити чоловічій команді кумедне запитання.

Ніде ви не побачите інтерв'ю, в якому я буду розказувати про свої пологи, але тут, на моєму улюбленому шоу, я хочу вас запитати: чи був присутній мій собака Рафік на моїх пологах?

– казала телеведуча.

Чоловіча команда вирішила, що це не правда. Нікітюк розповіла, що коли вона народжувала, поряд був коханий Дмитро Бабчук, а не собака. Щоправда, на самих пологах чоловік не був присутній.

Він стояв під дверима, але все чув,

– поділилась Леся.

До речі! В інтерв'ю 24 Каналу Леся Нікітюк розповіла, що їй вдається поєднувати материнство зі зйомками. Доглядати за сином телеведучій допомагає мама.

Коли Леся Нікітюк народила первістка?