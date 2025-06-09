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Show24 Українські зірки Леся Нікітюк поділилась рідкісними фото з нареченим і привітала його з особливим святом
9 червня, 13:49
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Леся Нікітюк поділилась рідкісними фото з нареченим і привітала його з особливим святом

Софія Хомишин
Основні тези
  • Леся Нікітюк привітала свого нареченого Дмитра з 29-річчям, поділившись фото в інстаграм-сторіс.
  • Пара оголосила про стосунки восени 2024 року, і Дмитро зробив пропозицію Лесі під час зимового відпочинку в Карпатах.

Леся Нікітюк іноді ділиться з підписниками фото зі своїм нареченим Дмитром. Цього разу вона привітала коханого зі святом.

Військовий відзначає день народження. Йому виповнилося 29 років. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку телеведучої.

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Так, Леся Нікітюк виставила світлини з нареченим в сторіс і написала йому ніжне привітання. 

Люблю, як ти ходиш зі мною на шопінг. І те, як підкрадаєшся зранку до шафи, щоб взяти свою футболку. Добре, що я тобі на них аж 2 полички виділила. А ще ти вмієш мене кружити, 
– з гумором зазначила телеведуча. 

Леся Нікітюк привітала коханого з днем народження / Скриншоти з інстаграм-сторіс 

Що відомо про стосунки Лесі Нікітюк та Дмитра Бабчука

Про стосунки пара оголосила восени 2024 року, а вже на початку 2025 року стало відомо, що Нікітюк заручена з Бабчуком. Пропозицію військовий зробив Лесі Нікітюк під час зимового відпочинку в Карпатах.

Телеведуча нещодавно зізналася, що вони відклали весілля. Наша редакція писала про те, яке весілля хоче Леся Нікітюк.