Леся Нікітюк поділилась рідкісними фото з нареченим і привітала його з особливим святом

Леся Нікітюк іноді ділиться з підписниками фото зі своїм нареченим Дмитром. Цього разу вона привітала коханого зі святом.

Військовий відзначає день народження. Йому виповнилося 29 років. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку телеведучої.

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Так, Леся Нікітюк виставила світлини з нареченим в сторіс і написала йому ніжне привітання.

Люблю, як ти ходиш зі мною на шопінг. І те, як підкрадаєшся зранку до шафи, щоб взяти свою футболку. Добре, що я тобі на них аж 2 полички виділила. А ще ти вмієш мене кружити,

– з гумором зазначила телеведуча.

Леся Нікітюк привітала коханого з днем народження / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Що відомо про стосунки Лесі Нікітюк та Дмитра Бабчука

Про стосунки пара оголосила восени 2024 року, а вже на початку 2025 року стало відомо, що Нікітюк заручена з Бабчуком. Пропозицію військовий зробив Лесі Нікітюк під час зимового відпочинку в Карпатах.

Телеведуча нещодавно зізналася, що вони відклали весілля. Наша редакція писала про те, яке весілля хоче Леся Нікітюк.