Леся Нікітюк розсекретила, яке хоче весілля з нареченим-військовим

Навколо особистого життя Лесі Нікітюк досі ходять чутки. Деякі фани припускають, що ведуча могла таємно вийти заміж за коханого-військового.

Леся Нікітюк відповіла на популярні запитання, що найбільше цікавлять українців. У розмові з Катею Осадчою вона розповіла про весілля з коханим.

Як виявилося, одним з найпопулярніших запитів у Google щодо Лесі Нікітюк стосується її весілля. Ведуча відповіла на чутки щодо заміжжя й зізналась, яким хоче бачити важливий день.

Ми могли б піти розписатися і зробити декілька фотографій, але нас це не влаштовує. У мене дуже багато друзів-колег. Я думаю, що всі по пів годинки попрацюють у мене на весіллі. Можна й без конверта тоді прийти вже. Ми взагалі хочемо, щоб у нас була Сердючка,

– з гумором розповіла Леся Нікітюк.

Також Леся Нікітюк розповіла, що їй не заважає різниця у віці з коханим. Нагадаємо, що ведуча старша за Дмитра на 8 років.

"Бабця була старша на рік за діда, мама моя старша за тата на два, мама Діми теж на декілька років старша, а ми вже це подвоїли... І мені дуже хотілося, щоб високий був, вищий", – поділилась Нікітюк.

Що відомо про особисте життя Лесі Нікітюк?

Телеведуча тривалий час не розповідала про особисте життя і тримала його в таємниці. Та наприкінці 2024 року вона розповіла, що перебуває у стосунках з Дмитром Бабчуком, військовослужбовцем.

У січні 2025 пара заручилась. Військовий освідчився Лесі під час відпочинку в Карпатах. Вже влітку Нікітюк оголосила, що чекає на народження первістка.

15 червня Леся Нікітюк вперше стала мамою. У неї та Дмитра народився син – хлопчика вирішили назвати Оскаром. Сина похрестили у Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві.