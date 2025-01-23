7 років на екрані: Леся Нікітюк покидає шоу "Хто зверху?"

У лютому 2018 року Леся Нікітюк стала ведучою розважальної телепрограми "Хто зверху?". Втім, тепер вона заявила, що залишає шоу.

Телеведуча пояснила своє рішення та показала архівні кадри зі знімань проєкту. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Лесі Нікітюк.

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Усе змінюється, змінюються люди біля тебе, змінюєшся ти, змінюються твої цілі та бажання. Я не хочу грати з вашими почуттями, тому що шоу "Хто зверху?" досі має найвищі рейтинги. Воно веселе, добре, динамічне і дуже красиве. Але з кожним роком життя й обставини підводять мене до рішення покинути шоу. Я не знаю, коли це станеться, але це неодмінно станеться,

– розповіла телеведуча.

Тут варто згадати, що нещодавно стало відомо про заручини Лесі Нікітюк. Бойфренд-військовий освідчився телеведучій під час відпочинку в Карпатах.

Леся Нікітюк покидає шоу "Хто зверху" / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Крім новини про вихід з шоу, Леся Нікітюк випустила фільм-бекстейдж про "Хто зверху?", де разом з командою, яка працю над цим проєктом, розповіла про його знімання.

У цьому фільмі я відкриваю всі секрети своїх зйомок. Ви дізнаєтесь, як я готуюсь до проєкту, побачите кумедні моменти за кадром та познайомитесь із моєю командою – талановитими людьми, які допомагають перетворювати ідеї на реальність. На жаль, у сучасних реаліях зйомки часто затримувались на кілька годин через тривоги, але ми продовжували працювати, попри всі обставини,

– зазначила телезірка.

Фільм-бекстейдж "Хто зверху?": дивіться відео онлайн

Нагадаємо, впродовж 10 років незмінним капітаном чоловічої команди "Хто зверху?" був Сергій Притула, проте у 2022 році він завершив кар'єру на розважальному телебаченні. Його місце зайняв блогер Богдан Шелудяк, який став новим партнером Лесі Нікітюк.

У відвертому інтерв'ю Маші Єфросиніній Притула пояснив причину свого рішення. Головним фактором стали значні особисті зміни, пов'язані з повномасштабною війною в Україні. Він до того ж заявив, що не планує повертатися на розважальне телебачення.