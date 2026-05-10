10 травня, 17:00
Костянтин і Влада Ліберови похрестили сина: чарівні фото з таїнства

Марія Примич
Основні тези
  • Костянтин і Влада Ліберови похрестили сина Ноя в Українській греко-католицькій церкві в Києві.
  • Фотографії з хрещення були опубліковані Владою на її сторінці в інстаграмі, зокрема з кумами та священником Романом Демушем.
Фотографи-документалісти Костянтин і Влада Ліберови похрестили сина. Таїнство відбулось у Києві в Українській греко-католицькій церкві.

Про це Влада Ліберова повідомила на своїй сторінці в інстаграмі. Вона показала фото з хрещення.

Влада Ліберова поділилась фотографіями з церкви, де сім'я позує з кумами та священниками, зокрема з Романом Демушем. Фотографка розповіла, що він вінчатиме їх з Костянтином у десяту річницю шлюбу.

Історія про те, як ми маленького Ноя Ліберова хрестили. Тепер наша родина ще більша і ще крутіша! Тепер у нас є куми. Усім серцем люблю всіх, хто на цих фотографіях, 
– зазначила Ліберова.

Костянтин і Влада Ліберови похрестили сина / Фотографка Марго Тараскіна

 

Зафільмувала таїнство хрещення Марго Тараскіна – сімейна фотографка та подруга Ліберових.

Дякую за ці світлини й пам'ять. Я аж сльозу пустила, пустіть і ви, 
– написала Влада.

Нагадаємо, що Влада та Костянтин Ліберови вперше стали батьками 29 листопада 2025 року, про це вони повідомили на своїй сторінці в інстаграмі. Пологи проходили у медичному центрі "Лелека".

Що відомо про стосунки Ліберових?

  • Влада та Костянтин познайомилися в Одеському університеті. Вони навчалися на факультеті юриспруденції.

  • Спершу фотографи були друзями, а потім почали зустрічатися.

  • Після трьох років стосунків Ліберови зіграли весілля.

  • Ще з перших місяців стосунків Влада та Костянтин працюють разом. Так, фотографи вже давно звикли розділяти роботу та особисте життя

