Костянтин і Влада Ліберови похрестили сина: чарівні фото з таїнства

Фотографи-документалісти Костянтин і Влада Ліберови похрестили сина. Таїнство відбулось у Києві в Українській греко-католицькій церкві.

Про це Влада Ліберова повідомила на своїй сторінці в інстаграмі. Вона показала фото з хрещення.

Влада Ліберова поділилась фотографіями з церкви, де сім'я позує з кумами та священниками, зокрема з Романом Демушем. Фотографка розповіла, що він вінчатиме їх з Костянтином у десяту річницю шлюбу.

Історія про те, як ми маленького Ноя Ліберова хрестили. Тепер наша родина ще більша і ще крутіша! Тепер у нас є куми. Усім серцем люблю всіх, хто на цих фотографіях,

– зазначила Ліберова.

Костянтин і Влада Ліберови похрестили сина / Фотографка Марго Тараскіна

Зафільмувала таїнство хрещення Марго Тараскіна – сімейна фотографка та подруга Ліберових.

Дякую за ці світлини й пам'ять. Я аж сльозу пустила, пустіть і ви,

– написала Влада.

Нагадаємо, що Влада та Костянтин Ліберови вперше стали батьками 29 листопада 2025 року, про це вони повідомили на своїй сторінці в інстаграмі. Пологи проходили у медичному центрі "Лелека".

