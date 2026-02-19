Нове шоу Lida Lee опинилось під атакою: канал заблокували просто у день прем'єри

Співачка та ведуча Lida Lee представила світові власну програму. Але не минуло й дня, як канал артистки заблокували.

Перший випуск проєкту "Що ДаLee" вийшов 18 лютого. Анонсом власного ютуб-шоу Lida Lee поділилась на своїй сторінці в інстаграмі.

Уже за кілька годин після прем'єри на сторінці в тредсі Lida Lee повідомила, що її канал заблокували. Співачка зазначила, що цей проєкт дуже особливий для неї та її команди. Він мав на меті допомогти чи полегшити важкі періоди, які бувають в житті кожної людини.

На жаль, через чисельні атаки канал був заблокований. Зараз ми робимо усе можливе, щоб повернути його… Сподіваюсь вже завтра ви зможете продовжити перегляд,

– зазначила Lida Lee.

Співачка звернулась до тих, хто стоїть за атакою на її канал. І побажала бути добрішими, адже, на її думку, карма може прийти у найбільш несподіваний момент.

Що відомо про проєкт "Що ДаLee?"