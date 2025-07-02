Лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ освідчився коханій: "Мільйони мільярдів "так"

Сергій Танчинець зробив пропозицію руки та серця Юліані Корецькій. Дівчина поділилась цією новиною у своєму інстаграмі.

Нагадаємо, що у 2023 році Танчинець розлучився з дружиною Ганною, з якою виховував двох спільних дітей. Тоді крутились чутки, що фронтмен БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ закрутив роман з піарницею гурту – Юліаною Корецькою. У 2024 році вона підтвердила, що перебуває у стосунках із Сергієм, а сьогодні здивувала новиною про освідчення, пише Show24 з посиланням на інстаграм.

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Юліана опублікувала фото з розкішним букетом рожевих півоній, а також продемонструвала каблучку, яка стала символом освідчення Сергія.

Сергій Танчинець освідчився коханій / Фото з інстаграму Юліани

Дівчина підписала допис доволі лаконічно: "Мільйони мільярдів "так" і позначила інстаграм-сторінку Сергія.

Пара вже навіть отримала перші привітання від зіркових колег.

"Вітаю", – написала Катерина Репяхова.

"Вітаю, мої рідні!", – Злата Огнєвіч.

"Вітаю рідненькі", – TAYANNA.

На фото дівчина без Сергія, можливо, пізніше з'являться деталі пропозиції та спільні фото пари.

Раніше Юліана розповідала, що зі своїм обранцем на другий день відносин придумали імена майбутнім дітям, а от що стосується весілля, то у класичному розмінні його не буде.