Лідер гурту "СКАЙ" уперше за довгий час показав дорослу доньку та назвав її професію

Співак Олег Собчук поділився рідкісним фото своєї 22-річної доньки. Артист привітав дівчину з важливим святом і розповів, чим вона займається.

Фронтмен гурту "СКАЙ" Олег Собчук вперше за довгий час показав свою доньку Тетяну. 24 березня дівчині виповнилося 22 роки. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм артиста.

До слова Донька Стінга оголосила, що вдруге виходить заміж, і показала нареченого

Олег Собчук опублікував рідкісне фото іменинниці. Вона зробила фото з дипломом про завершення освіти. Виявилося, що Тетяна навчалась у Канаді в університеті British Columbia Institute of Technology за спеціальністю "3D моделінг, графіка та анімація".

З Днем народження, доцю! Нехай збудуться усі твої мрії! Ти молодчинка! Будь здоровенька та щасливенька! Люблю тебе,

– написав зірковий батько.



Донька Олега Собчука – Тетяна / Фото з інстаграму Олега Собчука

Нагадаємо, Олег Собчук у травні 2023 року розлучився з дружиною Марією після 20 років у шлюбі. У подружжя народилось двоє дітей – донька Тетяна та син Арсен.

Зіркові батьки та діти: останні новини