Лідер гурту Ot Vinta розповів про самопочуття після інфаркту
- Юрій Журавель, лідер гурту Ot Vinta, почувається краще після інфаркту.
- Музикант повідомив, що переведений у кардіологічне відділення для подальшого лікування.
Український музикант та військовий Юрій Журавель у лютому цього року переніс інфаркт. Фронтмен гурту Ot Vinta розповів про свій стан та подякував лікарям.
Юрій Журавель опублікував відповідний допис на своїй сторінці у фейсбуці. Він показав фото з лікарняної палати.
Музикант і військовий повідомив, що почувається значно краще. Зараз він продовжує лікування в іншому відділенні.
Доповідаю. Я вже переведений з відділення інтервенційної радіології у кардіологічне відділення. Мені набагато краще. Лікарі нашої обласної – справжні герої. Їх робота щоденний подвиг. Про це треба написати пісню,
– поділився Юрій Журавель.
Юрій Журавель / Фото з фейсбуку Юрія Журавля
Нагадаємо, 10 лютого Юрій Журавель розповів, що переніс інфаркт. Його дружина Наталія розповіла, що останніми тижнями з'являлись неодноразові натяки на проблеми з серцем. Тому тяжкий обширний інфаркт не став несподіванкою. Вона висловила подяку лікарям, реаніматологам і кардіологам, які врятували життя артиста й стабілізували його стан.
Що відомо про Юрія Журавля?
- Юрій Журавель народився на Житомирщині. Після відвідин одного з концертів у Рівному він надихнувся і придбав гітару – та сам навчився грати. У 1993 році почалась історія колективу, що згодом отримав назву Ot Vinta.
- Також Юрій Журавель – художник і карикатурист. Він створює малюнки та ілюстрації до різних стрічок.
- У серпні 2025 року Юрій Журавель повідомив, що мобілізувався до Військово-морських сил ЗСУ. Він пройшов БЗВП та став морпіхом.