Лідер гурту Ot Vinta розповів про самопочуття після інфаркту

Український музикант та військовий Юрій Журавель у лютому цього року переніс інфаркт. Фронтмен гурту Ot Vinta розповів про свій стан та подякував лікарям.

Юрій Журавель опублікував відповідний допис на своїй сторінці у фейсбуці. Він показав фото з лікарняної палати.

Музикант і військовий повідомив, що почувається значно краще. Зараз він продовжує лікування в іншому відділенні.

Доповідаю. Я вже переведений з відділення інтервенційної радіології у кардіологічне відділення. Мені набагато краще. Лікарі нашої обласної – справжні герої. Їх робота щоденний подвиг. Про це треба написати пісню,

– поділився Юрій Журавель.



Юрій Журавель / Фото з фейсбуку Юрія Журавля

Нагадаємо, 10 лютого Юрій Журавель розповів, що переніс інфаркт. Його дружина Наталія розповіла, що останніми тижнями з'являлись неодноразові натяки на проблеми з серцем. Тому тяжкий обширний інфаркт не став несподіванкою. Вона висловила подяку лікарям, реаніматологам і кардіологам, які врятували життя артиста й стабілізували його стан.

Що відомо про Юрія Журавля?