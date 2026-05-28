Відомий український комік вперше відверто розповів про життя з біполярним розладом

Стендап-комік Свят Загайкевич не приховує, що у нього діагностували біполярний розлад. Гуморист розповів, які симптоми проявляються та як він переживає складні моменти.

Свят Загайкевич – один з небагатьох публічних людей, хто погодився розповісти про свій досвід життя з біполярно-афективним розладом. Він поділився деталями в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

До слова Після Євробачення: LELÉKA відправилась на відпочинок у Карпати

На думку гумориста, в українському суспільстві не завжди розуміють серйозність психічних розладів. Також він вважає, що чимало людей з БАР (біполярний афективний розлад) не знають про свій діагноз або не наважуються говорити про це.

Досі люди такі: "Треба було тобі, Свят, взяти себе в руки й все буде нормально. Ніякої депресії не буде. Іди город покопай і все буде нормально,

– поділився Загайкевич.



Свят Загайкевич / Фото з інстаграму Свята Загайкевича

Довідка. Біполярний афективний розлад – це хронічне психічне захворювання. Він проявляється різними станами: маніакальним (або гіпоманіакальним), коли людина почувається надзвичайно енергійною, та депресивним. Також бувають змішані типи.

Свят Загайкевич розповів, що йому діагностували біполярний розлад рік тому, зараз гумористу – 37 років. До психіатра йому порадила звернутися дівчина. Раніше гуморист знаходив інші пояснення свого стану: думав, що має проблеми з алкоголем чи це просто перемінливий настрій.

"Коли ти це усвідомлюєш, потім прокручуєш своє життя, згадуєш якісь ситуації з дитинства. Наприклад, десь у 18 років я розійшовся з дівчиною просто через якусь дурню. Потім згадую свій стан і такий: "Мабуть, це був якийсь депресивний епізод або перехідна фаза", – пригадав стендап-комік.

Свят зізнався, що зараз перебуває у фазі манії, тому почуває себе дуже добре. У такі періоди він має гарний настрій та багато енергії для роботи.

Я супербадьорий, дуже продуктивний. У мене манія не зашкалює. Я просто постійно на телефоні, постійно щось роблю, максимально комунікабельний,

– поділився Загайкевич.

Натомість депресивна фаза у Загайкевича закінчилась тиждень тому, вона тривала близько місяця. Цей стан характерний апатією, постійною тривожністю й емоційною важкістю. Гуморист каже, що тоді він стає немов іншою людиною.

Свят Загайкевич про біполярний розлад: дивіться відео онлайн

Хто з зірок розповідав про психічні розлади?

Не всі публічні особистості готові ділитися особистим. Але деякі з них розповідали про свій досвід.