Відомий український комік вперше відверто розповів про життя з біполярним розладом
Стендап-комік Свят Загайкевич не приховує, що у нього діагностували біполярний розлад. Гуморист розповів, які симптоми проявляються та як він переживає складні моменти.
Свят Загайкевич – один з небагатьох публічних людей, хто погодився розповісти про свій досвід життя з біполярно-афективним розладом. Він поділився деталями в інтерв'ю Раміні Есхакзай.
На думку гумориста, в українському суспільстві не завжди розуміють серйозність психічних розладів. Також він вважає, що чимало людей з БАР (біполярний афективний розлад) не знають про свій діагноз або не наважуються говорити про це.
Досі люди такі: "Треба було тобі, Свят, взяти себе в руки й все буде нормально. Ніякої депресії не буде. Іди город покопай і все буде нормально,
– поділився Загайкевич.
Свят Загайкевич / Фото з інстаграму Свята Загайкевича
Довідка. Біполярний афективний розлад – це хронічне психічне захворювання. Він проявляється різними станами: маніакальним (або гіпоманіакальним), коли людина почувається надзвичайно енергійною, та депресивним. Також бувають змішані типи.
Свят Загайкевич розповів, що йому діагностували біполярний розлад рік тому, зараз гумористу – 37 років. До психіатра йому порадила звернутися дівчина. Раніше гуморист знаходив інші пояснення свого стану: думав, що має проблеми з алкоголем чи це просто перемінливий настрій.
"Коли ти це усвідомлюєш, потім прокручуєш своє життя, згадуєш якісь ситуації з дитинства. Наприклад, десь у 18 років я розійшовся з дівчиною просто через якусь дурню. Потім згадую свій стан і такий: "Мабуть, це був якийсь депресивний епізод або перехідна фаза", – пригадав стендап-комік.
Свят зізнався, що зараз перебуває у фазі манії, тому почуває себе дуже добре. У такі періоди він має гарний настрій та багато енергії для роботи.
Я супербадьорий, дуже продуктивний. У мене манія не зашкалює. Я просто постійно на телефоні, постійно щось роблю, максимально комунікабельний,
– поділився Загайкевич.
Натомість депресивна фаза у Загайкевича закінчилась тиждень тому, вона тривала близько місяця. Цей стан характерний апатією, постійною тривожністю й емоційною важкістю. Гуморист каже, що тоді він стає немов іншою людиною.
Хто з зірок розповідав про психічні розлади?
Не всі публічні особистості готові ділитися особистим. Але деякі з них розповідали про свій досвід.
- Акторка Анастасія Пустовіт минулого року розповіла, що їй діагностували важку депресію, тривожний розлад та ПТСР (посттравматичний синдром). Вона лікувалась у психіатра, психотерапевта, і була в психіатричній лікарні. Та з часом зірці вдалось подолати труднощі.
- Співак MELOVIN також розповідав, що хворіє на генералізований тривожний розлад і має регулярні панічні атаки. Зараз він приймає антидепресанти та почувається набагато краще.