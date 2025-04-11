Сценарист "Ліги сміху" розповів про мобілізацію учасників шоу і зізнався, чи є в них "бронь"

Учасника команди популярного шоу "Ліга сміху" мобілізували безпосередньо перед зйомками програми. Про це відверто розповів редактор проєкту Андрій Чивурін.

Також він відповів на чутки про "бронь" для учасників програми. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-проєкт ТСН "Наодинці".

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Так, з'ясувалося, що одного з учасників команди "Скучне життя Гріши і Діми" мобілізували перед зніманням "Ліги сміху", тож довелося змінювати команду.

За словами Андрія Чивуріна, продюсери завжди тримають у резерві декілька команд саме для таких непередбачуваних ситуацій.

Зараз теж буде така ситуація, вже вона є, вже ми вирішуємо її. Тобто є якась команда, яка пройшла, а гравців вже мобілізували. Так сталося, що фронтмен пішов у військо,

– поділився сценарист.

Він наголосив, що "Ліга сміху" не дає своїм учасникам "бронь" і розповів, що близько 40-50 колишніх учасників шоу наразі перебувають на фронті, серед них вже є й загиблі. Продюсерська команда намагається підтримувати зв'язок із мобілізованими колегами, регулярно надсилаючи допомогу.

Коли нам прилітає, що "ви всі там ховаєтесь" і так далі, я впевнений, що це прилітає не від людей, які "на нулі". Це, найімовірніший, люди, які на дивані. Вважаю, що вони не мають права на такі дорікання,

– пояснив сценарист "Ліги сміху".

Варто зазначити, що серед відомих учасників проєкту, які нині захищають Україну, – популярний гуморист Ігор Ласточкін, котрий добровільно вступив до лав ЗСУ.

Інтерв'ю з Андрієм Чивуріним: дивіться відео онлайн

Зауважимо, днями також стало відомо, що помер зірка "Ліги сміху" Олександр Чечун, який з 2022 року служив у ЗСУ. Як повідомила його дружина Ольга Гриценюк, Олександр отримав серйозне поранення під час виконання бойового завдання. Медики майже рік боролися за життя військового, проте, на жаль, врятувати його не вдалося.