Також він відповів на чутки про "бронь" для учасників програми. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-проєкт ТСН "Наодинці".

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Так, з'ясувалося, що одного з учасників команди "Скучне життя Гріши і Діми" мобілізували перед зніманням "Ліги сміху", тож довелося змінювати команду.

За словами Андрія Чивуріна, продюсери завжди тримають у резерві декілька команд саме для таких непередбачуваних ситуацій.

Зараз теж буде така ситуація, вже вона є, вже ми вирішуємо її. Тобто є якась команда, яка пройшла, а гравців вже мобілізували. Так сталося, що фронтмен пішов у військо,

– поділився сценарист.

Він наголосив, що "Ліга сміху" не дає своїм учасникам "бронь" і розповів, що близько 40-50 колишніх учасників шоу наразі перебувають на фронті, серед них вже є й загиблі. Продюсерська команда намагається підтримувати зв'язок із мобілізованими колегами, регулярно надсилаючи допомогу.

Коли нам прилітає, що "ви всі там ховаєтесь" і так далі, я впевнений, що це прилітає не від людей, які "на нулі". Це, найімовірніший, люди, які на дивані. Вважаю, що вони не мають права на такі дорікання,

– пояснив сценарист "Ліги сміху".

Варто зазначити, що серед відомих учасників проєкту, які нині захищають Україну, – популярний гуморист Ігор Ласточкін, котрий добровільно вступив до лав ЗСУ.

Інтерв'ю з Андрієм Чивуріним: дивіться відео онлайн

Зауважимо, днями також стало відомо, що помер зірка "Ліги сміху" Олександр Чечун, який з 2022 року служив у ЗСУ. Як повідомила його дружина Ольга Гриценюк, Олександр отримав серйозне поранення під час виконання бойового завдання. Медики майже рік боролися за життя військового, проте, на жаль, врятувати його не вдалося.