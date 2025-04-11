Также он ответил на слухи о "брони" для участников программы. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-проект ТСН "Наедине".

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Так, выяснилось, что одного из участников команды "Скучная жизнь Гриши и Димы" мобилизовали перед съемками "Лиги смеха", поэтому пришлось менять команду.

По словам Андрея Чивурина, продюсеры всегда держат в резерве несколько команд именно для таких непредсказуемых ситуаций. Подобные вызовы остаются актуальными и сегодня.

Сейчас тоже будет такая ситуация, уже она есть, уже мы решаем ее. То есть, есть какая-то команда, которая прошла, а игроков уже мобилизовали. Так случилось, что фронтмен ушел в армию,

– поделился сценарист.

Он отметил, что "Лига смеха" не дает своим участникам "бронь" и поделился, что около 40-50 бывших участников шоу сейчас находятся на фронте, среди них уже есть и погибшие. Продюсерская команда пытается поддерживать связь с мобилизованными коллегами, регулярно присылая помощь.

Когда нам прилетает, что "вы все там прячетесь" и так далее, я уверен, что это прилетает не от людей, которые "на нуле". Это, скорее всего, люди, которые на диване. Считаю, что они не имеют права на такие нарекания,

– объяснил сценарист "Лиги смеха".

Стоит отметить, что среди известных участников проекта, которые сейчас защищают Украину, – популярный юморист Игорь Ласточкин, который добровольно вступил в ряды ВСУ.

Интервью с Андреем Чивуриным: смотрите видео онлайн

Заметим, на днях также стало известно, что умер звезда "Лиги смеха" Александр Чечун, который с 2022 года служил в ВСУ. Как сообщила его жена Ольга Гриценюк, Александр получил серьезное ранение во время выполнения боевого задания. Медики почти год боролись за жизнь военного, однако, к сожалению, спасти его не удалось.