Зірка серіалу "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз вперше стала мамою

Зірка серіалу "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз та її чоловік, кінорежисер Чарлі Макдавелл, вперше стали батьками. Дитина народилася від сурогатної мами.

Радісною звісткою акторка поділилася у своєму інстаграмі, передає 24 Канал. Вона також опублікувала перше фото новонародженого малюка.

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У Лілі Коллінз та Чарлі Макдавелла народилася дівчинка. Зіркове подружжя назвало донечку Туве Джейн. На фотографії вона солодко спить у своєму ліжечку. Батьки повністю не показали обличчя дитини.

Ласкаво просимо в центр нашого світу, Туве Джейн Макдавелл. Словами ніколи не висловити нашу нескінченну вдячність нашій неймовірній сурогатній матері та всім, хто допомагав нам на цьому шляху. Ми любимо вас до місяця і назад,

– написали новоспечені батьки.

Коротко про стосунки Лілі Коллінз та Чарлі Макдавелла