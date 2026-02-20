67-річна народна артистка України Сандулеса таємно вийшла заміж і вперше розповіла про чоловіка

Народна артистка України Лілія Сандулеса розкрила подробиці про особисте життя. Вона зізналася, що таємно вийшла заміж.

Виконавиця вперше розповіла подробиці про стосунки з чоловіком. Про це Лілія Сандулеса сказала в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Rostyslove Production.

Як виявилося, співачка вийшла заміж ще 3 роки тому і про це знали лише рідні та друзів.

Познайомилися ми давно в телефоні, у месенджері, в ютубі – він слухав мої пісні, ми розмовляли. Спершу дуже рідко, а потім зустрілися, й от так,

– сказала Сандулеса.

67-річна артистка зазначила, що її обранець трохи старший за неї. Поруч із ним вона передусім відчуває себе жінкою і щиро вдячна Богові за зустріч із цією людиною.

Інтерв'ю з Лілією Сандулесою: дивіться відео онлайн

Що відомо про особисте життя Лілії Сандулеси?