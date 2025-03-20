Ліна Костенко зачитала власну поезію на святкуванні 95-річчя: відео до мурах
- Ліна Костенко відзначила 95-річчя в колі близьких, зачитавши свої вірші на святкуванні.
- Іван Малкович раніше казав, що Костенко продовжує творити під час війни та працює над новими книжками.
Українська поетеса Ліна Костенко відзначила свій ювілей у колі близьких і друзів. Також вона зачитала свої вірші, зачарувавши мережу.
Поет і видавець Іван Малкович був на святкуванні дня народження Ліни Костенко. Перед приходом гостей він попросив іменинницю прочитати два її вірші. Про це пише Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку Івана Малковича.
До теми Многая літа, дорога Ліно Василівно, – Вакарчук та інші зірки привітали Костенко з ювілеєм
Ліна Василівна продекламувала свою поезію – "Хтось є в мені, і я питаю: – Хто ти?" та "Ти знов прийшла, моя печальна музо…".
Ліна Костенко читає свої вірші: відео
Під дописом користувачі захопилися поетесою та її творчістю:
- "Слова любові та вдячності, захоплення і найтепліших вітаннь! Многая і благая, і переможная Літа, дорога, неповторна Ліно Василівно!";
- "Многая творчая літа пані Ліні Василівні! Чудові слова, прекрасні вірші!";
- "А який молодий голос";
- "Як це прекрасно! Дякую! Многая літа натхнення пані Ліні!";
- "Як приємно! Прекрасні вірші, чудове прочитання!".
Іван Малкович раніше розповідав, що Ліна Костенко продовжує творити під час повномасштабної війни.
"На робочому столі Ліни Костенко – кілька майже закінчених різножанрових книжок. Фактично готова книжка її нових поезій – Ліна Василівна обіцяє здати її в травні… Ліна Костенко спілкується зі світом за допомогою інтернету. Працює й досі без окулярів – таке коріння, така генетика…", – ділився видавець.
Як минув ювілей Ліни Костенко
Письменниця та поетеса провела важливий день у колі близьких людей. Вона відсвяткувала 95-річчя з друзями та рідними: донькою Оксаною Пахльовською, Святославом Вакарчуком, Євгеном Нищуком, Радомиром Мокриком та багатьма іншими.
Ліна Костенко також отримала від Кирила Буданова великий букет квітів.