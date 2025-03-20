Ліна Костенко зачитала власну поезію на святкуванні 95-річчя: відео до мурах

Українська поетеса Ліна Костенко відзначила свій ювілей у колі близьких і друзів. Також вона зачитала свої вірші, зачарувавши мережу.

Поет і видавець Іван Малкович був на святкуванні дня народження Ліни Костенко. Перед приходом гостей він попросив іменинницю прочитати два її вірші. Про це пише Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку Івана Малковича.

До теми Многая літа, дорога Ліно Василівно, – Вакарчук та інші зірки привітали Костенко з ювілеєм

Ліна Василівна продекламувала свою поезію – "Хтось є в мені, і я питаю: – Хто ти?" та "Ти знов прийшла, моя печальна музо…".

Ліна Костенко читає свої вірші: відео

Під дописом користувачі захопилися поетесою та її творчістю:

"Слова любові та вдячності, захоплення і найтепліших вітаннь! Многая і благая, і переможная Літа, дорога, неповторна Ліно Василівно!";

"Многая творчая літа пані Ліні Василівні! Чудові слова, прекрасні вірші!";

"А який молодий голос";

"Як це прекрасно! Дякую! Многая літа натхнення пані Ліні!";

"Як приємно! Прекрасні вірші, чудове прочитання!".

Іван Малкович раніше розповідав, що Ліна Костенко продовжує творити під час повномасштабної війни.

"На робочому столі Ліни Костенко – кілька майже закінчених різножанрових книжок. Фактично готова книжка її нових поезій – Ліна Василівна обіцяє здати її в травні… Ліна Костенко спілкується зі світом за допомогою інтернету. Працює й досі без окулярів – таке коріння, така генетика…", – ділився видавець.

Як минув ювілей Ліни Костенко

Письменниця та поетеса провела важливий день у колі близьких людей. Вона відсвяткувала 95-річчя з друзями та рідними: донькою Оксаною Пахльовською, Святославом Вакарчуком, Євгеном Нищуком, Радомиром Мокриком та багатьма іншими.

Ліна Костенко також отримала від Кирила Буданова великий букет квітів.