Поэт и издатель Иван Малкович был на праздновании дня рождения Лины Костенко. Перед приходом гостей он попросил именинницу прочитать два ее стихотворения. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на фейсбук-страницу Ивана Малковича.

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Лина Васильевна продекламировала свою поэзию – "Кто-то есть во мне, и я спрашиваю: – Кто ты?" и "Ты вновь пришла, моя печальная муза...".

Лина Костенко читает свои стихи: видео

Под заметкой пользователи восхитились поэтессой и ее творчеством:

"Слова любви и благодарности, восхищения и самых теплых поздравлений! Многая и благая, и победная Лета, дорогая, неповторимая Лина Васильевна!";

"Многая творческая лета госпоже Лине Васильевне! Замечательные слова, прекрасные стихи!";

"А какой молодой голос";

"Как это прекрасно! Спасибо! Многая лета вдохновения госпоже Лине!";

"Как приятно! Прекрасные стихи, замечательное прочтение!".

Иван Малкович ранее рассказывал, что Лина Костенко продолжает творить во время полномасштабной войны.

"На рабочем столе Лины Костенко – несколько почти законченных разножанровых книг. Фактически готова книга ее новых стихов – Лина Васильевна обещает сдать ее в мае... Лина Костенко общается с миром с помощью интернета. Работает до сих пор без очков – такие корни, такая генетика...", – делился издатель.

Как прошел юбилей Лины Костенко

Писательница и поэтесса провела важный день в кругу близких людей. Она отпраздновала 95-летие с друзьями и родными: дочерью Оксаной Пахлевской, Святославом Вакарчуком, Евгением Нищуком, Радомиром Мокриком и многими другими.

Лина Костенко также получила от Кирилла Буданова большой букет цветов.