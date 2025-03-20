Вакарчук у гостях та квіти від Буданова: як Ліна Костенко відсвяткувала 95-річчя

Українська поетеса Ліна Костенко 19 березня відсвяткувала день народження – 95-річчя. З нагоди ювілею до неї завітали найближчі друзі та знайомі.

У святковий день Ліна Костенко та її донька Оксана Пахльовська організували вечерю. Фото з дня народження показали зіркові гості у своїх соцмережах, передає Show 24.

До слова Велика честь знати вас, – Залужний тепло привітав Ліну Костенко з ювілеєм

До оселі легендарної поетеси завітали лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук, голова Комітету Шевченківської премії Євген Нищук, видавець Іван Малкович з дружиною.

Є зустрічі, які залишаються з тобою назавжди, а почуті слова стають настановами та справді дарують крила. Людина епоха! Непохитна, гостра, чесна, пророча! Ліно Василівно, маю за честь тримати Вашу руку! Пишаюсь можливістю читати Ваші глибокі та сильні рядки!

– написав Євген Нищук.



Ліна Костенко і Євген Нищук / Фото з фейсбуку Євгена Нищука

Український історик та культуролог Радомир Мокрик теж поділився думками про зустріч з Ліною Костенко.

"Ліна Василівна не дуже любить фотографуватись і, в принципі, не дуже це приховує. Тим, мабуть, цінніше зробити з нею знимку в день її 95-річчя. У цій зливі привітань і тостів, один гостям сказала і сама Ліна Василівна: "Ваші ювілеї ще далеко попереду. І хочу, щоб на ваші ювілеї не припадала ані епідемія, ані війна. І щоб була Україна. Щоб Україна нарешті відбулась"", – розповів Радомир Мокрик.



Ліна Костенко і Радомир Мокрик / Фото з фейсбуку Радомира Мокрика

Крім того, до святкової вечері доєдналися режисер Михайло Іллєнко, письменниця Марія Матіос та інші.



Вечеря з нагоди ювілею Ліни Костенко / Фото з фейсбуку Миколи Княжицького



Вечеря з нагоди ювілею Ліни Костенко / Фото з фейсбуку Миколи Княжицького

Голова ГУР МО Кирило Буданов з нагоди ювілею передав Ліні Василівні великий букет квітів.



Кирило Буданов привітав Ліну Костенко / Фото з фейсбуку Кирила Буданова

Нагадаємо, вчора українські зірки привітали Ліну Костенко з ювілеєм. Наталка Денисенко продекламувала один з її віршів, Сергій Жадан анонсував інтерв'ю та інші знаменитості поділилися теплими словами й побажаннями.