Лінда Євангеліста показала рідкісні фото з сином: на його випускний прийшла і Сальма Гаєк

Син канадської моделі Лінди Євангелісти завершив навчання у середній школі. На його випускний завітала вся сім'я.

Лінда Євангеліста розповіла про важливу подію для її сім'ї. Вона поділилась знімками на своїй сторінці в інстаграмі, передає Show 24.

До слова Меган Маркл привітала доньку з 4-річчям і показала фото, яких раніше не було в мережі

Супермодель опублікувала кілька фото з сином Августином Джеймсом, який завершив навчання у середній школі та відзначав випускний. Юнак закінчив приватну школу Дуайта-Інглвуда в штаті Нью-Джерсі.

А потім це сталося. Я горда мама. Благословенна,

– написала модель.

Лінда Євангеліста показала не лише свої фото з сином, але й знімками, де він позує з батьком, французьким бізнесменом Франсуа-Анрі Піно, та його нинішньою дружиною Сальмою Гаєк, яка теж завітала на випускний.

Випускний сина Лінди Євангелісти / Фото з інстаграму Лінди Євангелісти

Модель Лінда Євангеліса та Франсуа-Анрі Піно стали батьками у 2006 році. Приблизно у той самий час бізнесмен вже закрутив роман з акторкою Сальмою Гаєк. Вони одружилися через три роки.

Зауважимо, українські зірки теж хваляться успіхами своїх дітей та показують їхні фото й відео з випускних: