У Львові розпочалося прощання зі Степаном Гігою

У Львові прощаються з народним артистом України Степаном Гігою. Він помер 12 грудня у 66-річному віці.

Прощаються з Гігою у Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE.

Віддати шану Степану Гізі прийшло чимало людей, деякі з яких принесли квіти та вінки.

Прощання зі Степаном Петровичем розпочалося о 16:00 і триватиме до 23:00. Завтра, 15 грудня, о 14:00 у Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла відбудеться похорон. Близько 15:00 на Площі Ринок пройде загальноміське прощання з народним артистом України. Його поховають на Личаківському цвинтарі.

Прощання зі Степаном Гігою / Фото "Еспресо", Суспільне Львів