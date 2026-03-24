Акторка Любава Грєшнова відповіла на чутки, що її чоловік досі живе за кордоном

Українська акторка Любава Грєшнова відреагувала на чутки, що її чоловік, актор Михайло Пшеничний, досі перебуває у Польщі. Знаменитість відвідує різноманітні заходи наодинці, без коханого та сина.

Про чоловіка Грєшнова заговорила у програмі "Ранок у великому місті". Акторка поспілкувалась з журналісткою на четвертій незалежній музичній премії Muzvar Awards, яка днями пройшла у Києві.

Любава Грєшнова розповіла, що її чоловік та син не люблять відвідувати заходи. Часто акторку може супроводжувати мама, проте здебільшого вона відвідує різні події сама.

Коли журналістка поцікавилась, чи проживає Михайло Пшеничний у Польщі, Грєшнова не стала ділитися подробицями. Жінка лише зазначила, що незабаром чоловік дасть коментар на цю тему.

Пишуть різне. Буває по-різному. Але я думаю, що дуже скоро все стане на свої місця і не треба буде жити домислами, вирізками з преси,

– сказала Любава.

Любава Грєшнова з чоловіком / Фото з інстаграму акторки

Нагадаємо, у 2024 році в інтерв'ю Славі Дьоміну Любава Грєшнова розповідала, що її чоловік перебуває в Польщі. Акторка зазначала, що Пшеничний не приїжджає в Україну, адже в цьому немає потреби.

Бо не було пропозицій. У нього там є робота. Там він займається просуванням україномовної вистави,

– пояснила Грєшнова.

Любава додала, що Михайло не був в Україні під час повномасштабного вторгнення. Коли інтерв'юер запитав, чи боїться він ТЦК, акторка відповіла: "Я б не сказала".

Він не перепливав Тису. Він не порушував (закон – 24 Канал). Він живе відкрите, абсолютно чесне життя,

– додала вона.

Що відомо про стосунки Грєшнової та Пшеничного?