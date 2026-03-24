О муже Грешнова заговорила в программе "Утро в большом городе". Актриса пообщалась с журналисткой на четвертой независимой музыкальной премии Muzvar Awards, которая на днях прошла в Киеве.

Не пропустите Маша Ефросинина публично обратилась к любимому-военному после громких заявлений мужа Поляковой

Любава Грешнова рассказала, что ее муж и сын не любят посещать мероприятия. Часто актрису может сопровождать мама, однако в основном она посещает различные события сама.

Когда журналистка поинтересовалась, проживает ли Михаил Пшеничный в Польше, Грешнова не стала делиться подробностями. Женщина лишь отметила, что вскоре мужчина даст комментарий на эту тему.

Пишут разное. Бывает по-разному. Но я думаю, что очень скоро все станет на свои места и не надо будет жить домыслами, вырезками из прессы,

– сказала Любава.

Любава Грешнова с мужем / Фото из инстаграма актрисы

Напомним, в 2024 году в интервью Славе Демину Любава Грешнова рассказывала, что ее муж находится в Польше. Актриса отмечала, что Пшеничный не приезжает в Украину, ведь в этом нет необходимости.

Потому что не было предложений. У него там есть работа. Там он занимается продвижением украиноязычного спектакля,

– объяснила Грешнова.

Любава добавила, что Михаил не был в Украине во время полномасштабного вторжения. Когда интервьюер спросил, боится ли он ТЦК, актриса ответила: "Я бы не сказала".

Он не переплывал Тису. Он не нарушал (закон – 24 Канал). Он живет открытую, абсолютно честную жизнь,

– добавила она.

Что известно об отношениях Грешновой и Пшеничного?