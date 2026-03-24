О муже Грешнова заговорила в программе "Утро в большом городе". Актриса пообщалась с журналисткой на четвертой независимой музыкальной премии Muzvar Awards, которая на днях прошла в Киеве.
Не пропустите Маша Ефросинина публично обратилась к любимому-военному после громких заявлений мужа Поляковой
Любава Грешнова рассказала, что ее муж и сын не любят посещать мероприятия. Часто актрису может сопровождать мама, однако в основном она посещает различные события сама.
Когда журналистка поинтересовалась, проживает ли Михаил Пшеничный в Польше, Грешнова не стала делиться подробностями. Женщина лишь отметила, что вскоре мужчина даст комментарий на эту тему.
Пишут разное. Бывает по-разному. Но я думаю, что очень скоро все станет на свои места и не надо будет жить домыслами, вырезками из прессы,
– сказала Любава.
Любава Грешнова с мужем / Фото из инстаграма актрисы
Напомним, в 2024 году в интервью Славе Демину Любава Грешнова рассказывала, что ее муж находится в Польше. Актриса отмечала, что Пшеничный не приезжает в Украину, ведь в этом нет необходимости.
Потому что не было предложений. У него там есть работа. Там он занимается продвижением украиноязычного спектакля,
– объяснила Грешнова.
Любава добавила, что Михаил не был в Украине во время полномасштабного вторжения. Когда интервьюер спросил, боится ли он ТЦК, актриса ответила: "Я бы не сказала".
Он не переплывал Тису. Он не нарушал (закон – 24 Канал). Он живет открытую, абсолютно честную жизнь,
– добавила она.
Что известно об отношениях Грешновой и Пшеничного?
Любава Грешнова и Михаил Пшеничный учились в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, однако познакомились в 2012 году на съемочной площадке фильма "Невеста моего друга".
Некоторое время актеры жили и работали в Москве. В 2017 году у супругов родился сын Михаил.
Грешнова признавалась, что они переживали много кризисов, однако официально не разводились и не разъезжались. Актриса даже думала, что браку пришел конец, но, к счастью, до этого не доходило.