Музика для будь-якого настрою: "Люкс ФМ" запустив 4 нові онлайн-радіостанції
- "Люкс ФМ" запустив 4 нові онлайн-радіостанції, які підлаштовані під різні музичні вподобання.
- Слухачі можуть обирати між сучасними хітами, затишною музикою, золотими хітами та українськими хітами.
Музика – один з найпростіших способів відпочити та перезавантажитися. Зважаючи на це, українське радіо продовжує розширюватися й підлаштовуватися під різні смаки слухачів.
"Люкс ФМ" запустив ще 4 онлайн-радіостанції, кожна з яких має своє звучання та настрій. Більше не потрібно буде шукати плейлист під різну ситуацію – достатньо буде просто перемкнути хвилю. Про це повідомляють на офіційному сайті.
Кожна з нових радіостанцій буде зосереджена на конкретному напрямі музики. Хочеться розслабитися – обирайте спокійне звучання. Потрібен заряд енергії – вмикайте щось драйвове. Усі вони підлаштовуються під певні музичні вподобання.
Нові онлайн-радіостанції "Люкс ФМ": що треба знати?
- Сучасні хіти. Це актуальна та нова музика, що з'являється у світових чартах. У цьому плейлисті лунають треки 2024 – 2026 років у таких жанрах: поп, dance, EDM, hip-hop. Добірка постійно оновлюється, тому слухачі завжди будуть в курсі останніх трендів.
- Чіл. Затишна та спокійна музика для відпочинку – це те, що потрібно кожному сьогодні. У цьому плейлисті звучатимуть chill music, chill pop, lo-fi, lounge та легка електроніка. Такий саунд підійде на фон для роботи чи хобі або для релаксу на вечір.
- Золоті хіти. Усім нам часто іноді хочеться поностальгувати – і ця радіостанція саме для такого моменту. Тут лунають хіти 80-х, 90-х та 00-х, – треки, що вже стали класикою. Це як українські, так і світові пісні, що знайомі з перших нот.
- Укрхіти. Якщо хочете підтримати наших виконавців або почути, як звучить нова українська музика – зверніть увагу на цей плейлист. Тут і перевірені хіти, і свіжі релізи.
Ці плейлисти можна слухати у додатку "Люкс ФМ" на Android чи iOs), на сайті "Слухай", а також у відповідному застосунку на App Store та Google Play.
Нові радіостанції від "Люкс ФМ" / Фото "Люкс ФМ"
Чому цей запуск – подарунок для меломана?
Продюсер "Люкс ФМ" вважає, що нові онлайн-радіостанції – це справжній подарунок для меломанів.
Для своїх слухачів Люкс – справжній друг. А друг знає, що буває різний настрій. В основному, звісно, ми всі веселі люди, які люблять розважатися. Так як і "Люкс ФМ" – ми весела радіостанція і справжній друг, який вміє тебе розважити й в дорозі, і на роботі. Але ми точно знаємо, що у наших друзів буває різний настрій. І під цей різний настрій ми вирішили створити 4 онлайн-радіостанції,
– каже Євген Фешак.
Продюсер та вся команда "Люкс ФМ" запрошує створити собі особливий настрій – ностальгійний, танцювальний чи розслаблений. Тепер улюблена музика – за одним посиланням.