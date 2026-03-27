Музика для будь-якого настрою: "Люкс ФМ" запустив 4 нові онлайн-радіостанції

Музика – один з найпростіших способів відпочити та перезавантажитися. Зважаючи на це, українське радіо продовжує розширюватися й підлаштовуватися під різні смаки слухачів.

"Люкс ФМ" запустив ще 4 онлайн-радіостанції, кожна з яких має своє звучання та настрій. Більше не потрібно буде шукати плейлист під різну ситуацію – достатньо буде просто перемкнути хвилю. Про це повідомляють на офіційному сайті.

Кожна з нових радіостанцій буде зосереджена на конкретному напрямі музики. Хочеться розслабитися – обирайте спокійне звучання. Потрібен заряд енергії – вмикайте щось драйвове. Усі вони підлаштовуються під певні музичні вподобання.

Нові онлайн-радіостанції "Люкс ФМ": що треба знати?

Сучасні хіти . Це актуальна та нова музика, що з'являється у світових чартах. У цьому плейлисті лунають треки 2024 – 2026 років у таких жанрах: поп, dance, EDM, hip-hop. Добірка постійно оновлюється, тому слухачі завжди будуть в курсі останніх трендів.

Чіл . Затишна та спокійна музика для відпочинку – це те, що потрібно кожному сьогодні. У цьому плейлисті звучатимуть chill music, chill pop, lo-fi, lounge та легка електроніка. Такий саунд підійде на фон для роботи чи хобі або для релаксу на вечір.

Золоті хіти . Усім нам часто іноді хочеться поностальгувати – і ця радіостанція саме для такого моменту. Тут лунають хіти 80-х, 90-х та 00-х, – треки, що вже стали класикою. Це як українські, так і світові пісні, що знайомі з перших нот.

Укрхіти. Якщо хочете підтримати наших виконавців або почути, як звучить нова українська музика – зверніть увагу на цей плейлист. Тут і перевірені хіти, і свіжі релізи.

Ці плейлисти можна слухати у додатку "Люкс ФМ" на Android чи iOs), на сайті "Слухай", а також у відповідному застосунку на App Store та Google Play.



Нові радіостанції від "Люкс ФМ" / Фото "Люкс ФМ"

Чому цей запуск – подарунок для меломана?

Продюсер "Люкс ФМ" вважає, що нові онлайн-радіостанції – це справжній подарунок для меломанів.

Для своїх слухачів Люкс – справжній друг. А друг знає, що буває різний настрій. В основному, звісно, ми всі веселі люди, які люблять розважатися. Так як і "Люкс ФМ" – ми весела радіостанція і справжній друг, який вміє тебе розважити й в дорозі, і на роботі. Але ми точно знаємо, що у наших друзів буває різний настрій. І під цей різний настрій ми вирішили створити 4 онлайн-радіостанції,

– каже Євген Фешак.

Продюсер та вся команда "Люкс ФМ" запрошує створити собі особливий настрій – ностальгійний, танцювальний чи розслаблений. Тепер улюблена музика – за одним посиланням.