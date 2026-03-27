"Люкс ФМ" запустил еще 4 онлайн-радиостанции, каждая из которых имеет свое звучание и настроение. Больше не нужно будет искать плейлист под разную ситуацию – достаточно будет просто переключить волну. Об этом сообщают на официальном сайте.

Каждая из новых радиостанций будет сосредоточена на конкретном направлении музыки. Хочется расслабиться – выбирайте спокойное звучание. Нужен заряд энергии – включайте что-то драйвовое. Все они подстраиваются под определенные музыкальные предпочтения.

Новые онлайн-радиостанции "Люкс ФМ": что нужно знать?

Современные хиты . Это актуальная и новая музыка, что появляется в мировых чартах. В этом плейлисте звучат треки 2024 – 2026 годов в таких жанрах: поп, dance, EDM, hip-hop. Подборка постоянно обновляется, поэтому слушатели всегда будут в курсе последних трендов.

Чил . Уютная и спокойная музыка для отдыха – это то, что нужно каждому сегодня. В этом плейлисте будут звучать chill music, chill pop, lo-fi, lounge и легкая электроника. Такой саунд подойдет на фон для работы или хобби или для релакса на вечер.

Золотые хиты . Всем нам часто иногда хочется поностальгировать – и эта радиостанция именно для такого момента. Здесь звучат хиты 80-х, 90-х и 00-х, – треки, что уже стали классикой. Это как украинские, так и мировые песни, знакомые с первых нот.

Укрхиты. Если хотите поддержать наших исполнителей или услышать, как звучит новая украинская музыка – обратите внимание на этот плейлист. Здесь и проверенные хиты, и свежие релизы.

Эти плейлисты можно слушать в приложении "Люкс ФМ" на Android или iOs), на сайте "Слушай", а также в соответствующем приложении на App Store и Google Play.



Новые радиостанции от "Люкс ФМ" / Фото "Люкс ФМ"

Почему этот запуск – подарок для меломана?

Продюсер "Люкс ФМ" считает, что новые онлайн-радиостанции – это настоящий подарок для меломанов.

Для своих слушателей Люкс – настоящий друг. А друг знает, что бывает разное настроение. В основном, конечно, мы все веселые люди, которые любят развлекаться. Так как и "Люкс ФМ" – мы веселая радиостанция и настоящий друг, который умеет тебя развлечь и в дороге, и на работе. Но мы точно знаем, что у наших друзей бывает разное настроение. И под это разное настроение мы решили создать 4 онлайн-радиостанции,

– говорит Евгений Фешак.

Продюсер и вся команда "Люкс ФМ" приглашает создать себе особое настроение – ностальгическое, танцевальное или расслабленное. Теперь любимая музыка – по одной ссылке.