Барських присоромив Холоденко, яка заявила про його роман з Бадоєвим

Макс Барських приховує особисте життя, тож навколо нього ходять різні чутки. Так, нещодавно психологиня Наталія Холоденко заявила, що у співака роман з режисером Аланом Бадоєвим.

Після цього Барських різко висловився про Холоденко. Він записав відеозвернення, яке опублікував в інстаграмі.

Макс Барських заявив, що Наталія Холоденко хайпує на його імені та на імені Алана Бадоєва. За словами співака, ще тиждень тому він не знав про існування жінки.

Але зараз бачу, що вона називає себе психологом. І мені цікаво, в який момент професія психолог стала схожа на розмови якоїсь дворової пліткарки,

– додав Барських.

Артист стверджує, що під час інтерв'ю Холоденко говорила "маячню", адже не знає особисто ні його, ні Бадоєва.

І просто розводити плітки, як для професійного психолога… У мене з'явилися б сумніви, чи звертатись до такої людини. Ви повинні розуміти, як вона себе поводить у медіапросторі. Це означає, що ні один ваш секрет не залишиться секретом. І довіряти такій людині я б точно не став,

– заявив Макс.

Барських підкреслив, що те, чим займається Наталія, більше схоже на інфоциганство, на якому вона заробляє гроші, щоб відпочивати в Європі.

А ви в ось це вірите. Свої останні кошти віддаєте, щоб отримати професійну допомогу або покращити своє життя. А в результаті вислуховуєте жіночку, яка нахапалась якихось прийомчиків, які, на її думку, можуть вам допомогти,

– сказав Барських.

Що раніше Барських і Бадоєв говорили про Холоденко?

Раніше Макс Барських назвав Наталію Холоденко "аферисткою" та "недопсихологинею", а Алан Бадоєв порадив не лікуватися в жінки.

"Я тут почув про найвеличнішу психологиню України. Розумієте, про кого я. Така собі жіночка – бадьора. Сподіваюся, ви до неї не ходите, правда? От хто в неї може лікуватися? Я думаю, що не потрібно до неї ходити, бо вона вас не вилікує. Думаю, що вона якось придумає, як заробляти гроші", – сказав режисер.

Нагадаємо, що про роман між співаком і режисером Холоденко заявила у подкасті Василя Тимошенка.