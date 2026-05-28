После этого Барских резко высказался о Холоденко. Он записал видеообращение, которое опубликовал в инстаграме.

Макс Барских заявил, что Наталья Холоденко хайпует на его имени и на имени Алана Бадоева. По словам певца, еще неделю назад он не знал о существовании женщины.

Но сейчас вижу, что она называет себя психологом. И мне интересно, в какой момент профессия психолог стала похожа на разговоры какой-то дворовой сплетницы,

– добавил Барских.

Артист утверждает, что во время интервью Холоденко говорила "бред", ведь не знает лично ни его, ни Бадоева.

И просто разводить сплетни, как для профессионального психолога... У меня появились бы сомнения, обращаться ли к такому человеку. Вы должны понимать, как она себя ведет в медиапространстве. Это означает, что ни один ваш секрет не останется секретом. И доверять такому человеку я бы точно не стал,

– заявил Макс.

Барских подчеркнул, что то, чем занимается Наталья, больше похоже на инфоциганство, на котором она зарабатывает деньги, чтобы отдыхать в Европе.

А вы в вот это верите. Свои последние средства отдаете, чтобы получить профессиональную помощь или улучшить свою жизнь. А в результате выслушиваете женщину, которая нахваталась каких-то приемчиков, которые, по ее мнению, могут вам помочь,

– сказал Барских.

Что ранее Барских и Бадоев говорили о Холоденко?

Ранее Макс Барских назвал Наталью Холоденко "аферисткой" и "недопсихологом", а Алан Бадоев посоветовал не лечиться у женщины.

"Я тут услышал о величайшем психологе Украины. Понимаете, о ком я. Такая себе женщина – бодрая. Надеюсь, вы к ней не ходите, правда? Вот кто у нее может лечиться? Я думаю, что не нужно к ней ходить, потому что она вас не вылечит. Думаю, что она как-то придумает, как зарабатывать деньги", – сказал режиссер.

Напомним, что о романе между певцом и режиссером Холоденко заявила в подкасте Василия Тимошенко.