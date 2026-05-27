Макс Барских первым прокомментировал ее слова на своей странице в инстаграме. Певец ответил на сплетни.
Надеюсь, нормальные люди не воспринимают серьезно эту аферистку, недопсихологиню. Что оно мелет?
– написал артист.
Макс Барских о Холоденко / Скриншот из инстаграма
Впоследствии короткий ролик записал и Алан Бадоев. Продюсер с иронией высказался о Холоденко и посоветовал не лечиться у нее.
"Я тут услышал о величайшем психологе Украины. Понимаете, о ком я. Такая себе женщина – бодрая. Надеюсь, вы к ней не ходите, правда? Вот кто у нее может лечиться? Я думаю, что не нужно к ней ходить, потому что она вас не вылечит. Думаю, что она как-то придумает, как зарабатывать деньги", – сказал Бадоев.
Что именно сказала Холоденко?
Наталья Холоденко недавно дала большое интервью блогеру Василию Тимошенко, где комментировала жизнь украинских знаменитостей. В частности высказалась о Максе Барских, который исполняет хит "Туманы", и его продюсера Алана Бадоева.
"А Бадоев? Он живет всю жизнь с "туманами". А еще двое детей", – сказала Холоденко.
Отметим, Макс Барских не рассказывает о личной жизни. В одном из последних интервью он говорил, что у него нет времени на серьезные отношения.