Макс Барских первым прокомментировал ее слова на своей странице в инстаграме. Певец ответил на сплетни.

Надеюсь, нормальные люди не воспринимают серьезно эту аферистку, недопсихологиню. Что оно мелет?

– написал артист.



Макс Барских о Холоденко / Скриншот из инстаграма

Впоследствии короткий ролик записал и Алан Бадоев. Продюсер с иронией высказался о Холоденко и посоветовал не лечиться у нее.

"Я тут услышал о величайшем психологе Украины. Понимаете, о ком я. Такая себе женщина – бодрая. Надеюсь, вы к ней не ходите, правда? Вот кто у нее может лечиться? Я думаю, что не нужно к ней ходить, потому что она вас не вылечит. Думаю, что она как-то придумает, как зарабатывать деньги", – сказал Бадоев.

Алан Бадоев о Холоденко: видео

Что именно сказала Холоденко?

Наталья Холоденко недавно дала большое интервью блогеру Василию Тимошенко, где комментировала жизнь украинских знаменитостей. В частности высказалась о Максе Барских, который исполняет хит "Туманы", и его продюсера Алана Бадоева.

"А Бадоев? Он живет всю жизнь с "туманами". А еще двое детей", – сказала Холоденко.

Отметим, Макс Барских не рассказывает о личной жизни. В одном из последних интервью он говорил, что у него нет времени на серьезные отношения.