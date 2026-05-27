Макс Барських першим прокоментував її слова на своїй сторінці в інстаграмі. Співак відповів на плітки.

Дивіться також COVID нас об'єднав, – Пилип Коляденко відверто висловився про стосунки з дружиною

Сподіваюся, нормальні люди не сприймають серйозно цю аферистку, недопсихологиню. Що воно меле?

– написав артист.



Макс Барських про Холоденко / Скриншот з інстаграму

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Згодом короткий ролик записав і Алан Бадоєв. Продюсер з іронією висловився про Холоденко і порадив не лікуватися в неї.

"Я тут почув про найвеличнішу психологиню України. Розумієте, про кого я. Така собі жіночка – бадьора. Сподіваюся, ви до неї не ходите, правда? От хто в неї може лікуватися? Я думаю, що не потрібно до неї ходити, бо вона вас не вилікує. Думаю, що вона якось придумає, як заробляти гроші", – сказав Бадоєв.

Алан Бадоєв про Холоденко: відео

Що саме сказала Холоденко?

Наталія Холоденко нещодавно дала велике інтерв'ю блогеру Василеві Тимошенку, де коментувала життя українських знаменитостей. Зокрема висловилась про Макса Барських, який виконує хіт "Тумани", та його продюсера Алана Бадоєва.

"А Бадоєв? Він живе все життя з "туманами". А ще двоє дітей", – сказала Холоденко.

Зазначимо, Макс Барських не розповідає про особисте життя. В одному з останніх інтерв'ю він казав, що у нього не має часу на серйозні стосунки.