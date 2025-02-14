Де зараз Макс Барських, який почав кар'єру на "Фабриці зірок"

Український артист давно став улюбленцем публіки. Макс Барських завжди вражав і продовжує дивувати креативністю та різноманіттям музичних смаків.

Справжнє ім'я артиста – Микола Бортник. Родом він із Херсона. З самого дитинства юнак мріяв про сцену, однак його родина вважала інакше. Йому пропонували піти навчатись на морську спеціальність. Як Барських торував шлях до успіху, що відомо про його особисте життя та де він зараз, читайте в матеріалі Show 24.

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Кар'єра співака

Співаку не подобалась пропозиція родини, тому він запротестував.

З самого дитинства мені завжди казали "Ні". Я пам'ятаю, коли закінчував школу, моя сестра та мама казали йти до "мореходки". Бо це було модно в Херсоні. Казали, що треба вибирати таку професію, яка буде приносити гроші,

– поділився Макс.

Артист зізнавався – тоді в нього мало хто вірив. Навіть вчителька говорила йому про відсутність таланту.

"У першому класі мені сказали, що у мене немає голосу. А я думав: "Блін, як так? Я ж люблю слухати Backstreet Boys та Брітні Спірс і хочу їх співати". Я ніколи не думав, що я талановитий. Я просто відчував свої мрії", – пригадав співак.

Макс Барських у дитинстві / Фото з інстаграму співака

Тому, щоб здійснити мрію, Барських перебрався до Києва та вступив до столичної муніципальної академії естрадного та циркового мистецтва. У 2008 році взяв участь у 2 сезоні проєкту "Фабрика зірок". У межах проєкту артист презентував декілька хітів, а його неординарні вчинки, як от зізнання у любові до Світлани Лободи, стали справжнім фурором.

Макс Барських – "Незнакомка" ("Фабрика зірок-2"): дивіться відео онлайн

У 2009 році співак презентував дебютний альбом, до якого увійшло аж 13 пісень. Ба більше, Максу вдалось навіть знятись в одному фільмі з Ларою Фабіан. Одним із проривів у кар'єрі артиста вважають презентацію хіта у 3D-форматі "Lost In Love | Теряю".

Max Barskih – LOST IN LOVE: дивіться відео онлайн

Пізніше Барських пробував себе у Нацвідборі на Євробачення, однак у фіналі перемогу не вдалось здобути. Одного року музична премія M1 Music Awards назвала виконавця "Співаком року". Вже у 2015 році Макс презентував декілька найкращих хітів: "Займемся любовью", "Последний летний день", "Туманы", "Неверная" і "Моя любовь".

Макс Барских – "Туманы/Неверная": дивіться відео онлайн

Після початку повномасштабної війни артист переклав декілька треків і уже сьогодні вони звучать українською мовою.

Max Barskih – "Тумани" UA: дивіться відео онлайн

Коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, артист на початку квітня 2022 року повідомив, що вступив до лав ЗСУ і проходить навчання. Його записали до батальйону під Києвом, але у резерв, бо у нього немає військового досвіду. Але водночас Барських призначили відповідальним за постачання.

Більше інформації про службу виконавця немає, адже зовсім скоро він знову повернувся до співочої кар'єри.

Особисте життя

Макс Барських дуже рідко ділиться інформацією щодо романтичної сфери життя. Досі публічно було відомо лише про стосунки артиста зі співачкою Мішею Романовою, колишньою учасницею відомого гурту "ВІА Гра".

Міша Романова з Максом Барських / Фото з інстаграму співачки

Їхні шляхи вперше перетнулися ще в шкільні роки, коли вони навчалися в художньому ліцеї. Після завершення навчання хлопець з дівчиною вирішили переїхати до Києва, де разом винаймали квартиру. У 2018 році з'ясувалося, що Романова чекає дитину, але не від Макса. Попри це зіркам вдалося зберегти дружні стосунки, а Барських навіть взяв на себе роль хрещеного батька сина Міші, Мартіна.

В одному з інтерв'ю артист зізнався, що ніколи не закохувався настільки, що було важко дихати без людини, але зауважив, що у нього був досвід нерозділеного кохання.

Я можу постраждати два, три, чотири дні. Максимум тиждень. І потім, якщо я розумію, що ця стіна не пробивається, то мене розвертає на 180 градусів. Я розумію, якщо ні, то ні,

– розповів виконавець.

Раніше Макс часто закохувався, але зараз визнає, що йому важко знову відчути ці почуття. Він прагне побудувати ідеальні стосунки, хоча розуміє, що це важко зробити. Крім того, Барських чесно відповів, що не зможе пробачити партнерці емоційної зради, адже тоді втрачається довіра та неможливо бути собою поруч із людиною.

Де зараз і чим займається Макс Барських

14 серпня 2024 року артист презентував фільм-концерт "Зорепад" у київському кінотеатрі, який став першим музичним шоу Макса Барських, яке можна побачити у кінотеатрі. У фільмі звучать як відомі пісні виконавця, що перекладені українською, так і нові хіти. Стрічка дозволяє глядачам поринути в музичний світ артиста та побачити шлях особистісних змін Макса за час вторгнення.

У листопаді Артем Пивоваров та Макс Барських випустили спільний трек "Так ніхто не кохав" за віршем Володимира Сосюри.

Артем Пивоваров x Max Barskih – "Так ніхто не кохав": дивіться відео онлайн

Артисти зазначають, що працювали над цим проєктом аж два роки.

Макс Барських й Артем Пивоваров / Фото з інстаграму виконавця

Зауважимо, 30 грудня у Львові відгримів святковий концерт Макса Барських "Різдвяний Зорепад". Окрім розважальної частини, виступ мав на меті зібрати кошти для виконання бажань дітей з окупованих міст.