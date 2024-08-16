Під час показу були присутні особисто Барських і продюсер шоу Алан Бадоєв. Зірки подякували військовим за захист і закликали пам'ятати про бійців, які перебувають у ворожому полоні, передає Show24.

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Я вважаю, що кожен концерт українського артиста, який відбувається в нашій країни – це завдяки нашим хлопцям, дівчатам, їхнім сім'ям, жінкам, матерям та дітям. Тому що війна – це нестерпно. Але саме тому, ми маємо відчувати, що кожен концерт – це як виклик, України жива, українська нація співуча, попри все музика лунає і вона лунає саме українською,

– наголосив продюсер.



Макс Барських на прем'єрі фільму / Фото Show24

Водночас Макс під час показу повідомив важливу новину – анонс ще одного концерту в "Палаці спорту". Виступ відбудеться взимку та матиме новорічну тематику. Барських запевнив, що це буде останнє шоу "Зорепад", бо згодом він працюватиме над новим матеріалом.

Це станеться десь під Новий рік. Ми нічого не кажемо про конкретну дату, поки це таємниця,

– поділився Бадоєв.

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Нагадаємо, "Зорепад" – це перше музичне шоу Макса Барських, яке можна побачити у кінотеатрі. У фільмі звучать як відомі пісні виконавця, що перекладені українською, так і нові хіти. Стрічка дозволяє глядачам поринути в музичний світ артиста та побачити шлях особистісних змін Макса за час вторгнення.