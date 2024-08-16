Більшість фанів підозрювали, що дізнаються, хто ховається за маскою Клавдії під час її сольних концертів у "Палаці спорту" 30 й 31 серпня. Водночас цього може не статися, як припускають в ЗМІ.

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Натомість вся увага прикута до 1 вересня, коли на київській сцені Origin Stage відбудуться ексклюзивні зйомки пілотного епізоду для ютуб-проєкту ORIGIN SHOW. Клавдія Петрівна стане головною героїнею цієї події, яка буде відкритою для публіки. Що цікаво на сайті, де можна придбати квитки на захід, зазначено, що це буде "подія для тих, хто любить відкривати нове раніше за інших". Через це в медіа припускають, що саме в перший день осені Klavdia Petrivna покаже своє справжнє обличчя публіці, а не наприкінці серпня.

Це шанс на ваше побачення з артисткою. Вже без масок (нарешті!) і у дружній атмосфері в форматі музики, розваг, інтерактиву з публікою і цікавих розмов Клави з відомими гостями-артистами,

– йдеться в повідомленні на сайті.

Зауважимо, квитки на майбутній захід доступні за ціною від 1 990 гривень. Однак залишилися лише місця у фан-зоні, а всі інші варіанти вже розпродані.



Квитки на подію, де буде Клавдія Петрівна / Скриншот з сайту

Напередодні своїх концертів у "Палаці спорту" загадкова Клавдія презентувала свій дебютний альбом під назвою "Їде дах". До платівки увійшли вісім оригінальних треків. Виконавиця описала перший альбом як пролог до своїх довгоочікуваних виступів у Києві.