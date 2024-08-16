Колишній учасник гурту "Авіатор" Ігор Воєвуцький на своїй сторінці у фейсбуці опублікував фото у військовій формі. Він розповів, що служитиме бійцем-рятувальником.

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Пройшов курс ТССС (курс надання допомоги пораненим в бойових умовах, – Show 24) і сьогодні склав іспит на бійця-рятувальника! Це був один з найскладніших іспитів у моєму житті! Особливо фізично! Практику приймають у максимально фізично виснаженого бійця та під постійним психологічним тиском!

– розповів Ігор Воєвуцький.

Музикант додав, що за день іспиту зробив близько 700 відтискань, а також безліч присідань зі зброєю. Зараз він готується до служби на фронті та збирає все необхідне спорядження. Він відкрив збір для необхідних речей, які йому потрібно докупити.



Ігор Воєвуцький / Фото з фейсбуку музиканта

Зауважимо, Ігор Воєвуцький з початку повномасштабного вторгнення пішов до військкомату і став на облік. Його записали у резервісти, тож певний час музикант волонтерив. Згодом він вступив у ДФТГ "Житомир-3", де виконував бойові завдання по захисту українського неба. Ігор Воєвуцький продовжував займатися творчістю, бо мав вільний графік.