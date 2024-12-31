Крім того, концерт мав благодійну місію, а продовж вечора співака зачарував фанатів різними цікавими сценічними образами. Як пройшов виступ Макса Барських у Львові – пише 24 Канал.

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У програмі концерту прозвучали як хіти: "Ритми", "Тумани", "Буде весна", "Береги" та "Римую", так і нові композиції виконавця. Шоу було створено в яскраво-червоній колірній гаммі, що додало святкового настрою шанувальникам.

Макс Барських виступив у Львові: дивіться відео онлайн

Протягом концерту Макс Барських продемонстрував кілька сценічних образів: блуза в сіточку на застібці зі шкіряними штанами кольору бургунді, класичне та водночас стильне поєднання білої сорочки з чорними штанами та червоний total look – сорочка та штани в однакових відтінках.

Макс Барських виступив у Львові: дивіться відео онлайн

На сцені разом з артистом виступила команда професійних танцівників, які доповнили шоу хореографічними постановками.

Макс Барських виступив у Львові: дивіться відео онлайн

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Важливою частиною "Різдвяного Зорепаду" стала благодійна ініціатива. Завдяки своїм концертам Макс Барських хоче здійснити бажання дітей з окупованих міст та передати їм подарунки від глядачів.

Цей концерт став яскравим завершенням року для львів'ян та гостей міста, продемонструвавши, що навіть у складні часи мистецтво має силу об'єднувати людей та творити добро.