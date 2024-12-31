21 грудня у Києві відбулося шоу "Різдвяний зорепад". Тоді Барських презентував соціальний ролик, у якому є важливий заклик – підтримати жінок, що пережили сексуальне насильство та російський полон, пише 24 Канал.

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Авторка благодійної ініціативи – радниця з гендерних питань Командування Сухопутних Військ ЗСУ Оксана Григор'єва. Планується створити унікальний реабілітаційний центр.

Ми маємо дбати про людей, які повернулись з полону та потребують нашої щоденної підтримки та своєчасного отримання допомоги в соціальній адаптації. А також не забувати про тих, хто й досі перебуває в неволі. Саме для цього ми організовуємо збір коштів на створення реабілітаційного центру,

– каже Макс Барських.

Долучайтеся до збору коштів. Посилання на банку – https://send.monobank.ua/jar/5FBkeoqKDR.

Реабілітаційний центр для українських захисниць

У центрі жінки зможуть отримати комплексну допомогу, аби подолати травми та повернутися до нормального життя. Оксана Григор'єва подякувала співакові за те, що підтримав ініціативу для українських захисниць.

Те, що вони пережили, неможливо забути. Однак ці сміливі жінки хочуть продовжувати жити, і ми зобов’язані їм у цьому допомогти,

– висловилася радниця з гендерних питань Командування Сухопутних Військ ЗСУ.

У центрі буде індивідуальний підхід до кожної жінки. Наразі вдалося зібрати понад 200 тисяч гривень. Проєкт продовжиться у містах, де буде виступати Барських. Зокрема, в Одесі, Дніпрі та Львові.