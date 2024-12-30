Бакланов підкреслив, що зараз українці живуть в стані війні, тому завжди потрібно бути готовими. Про це пише 24 Канал з посиланням на проєкт "Тур зірками".

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Тому якщо це буде необхідно, я розумію, що не з голими руками, я щось можу робити,

– поділився Григорій Бакланов.

Актор також розповів, що було найважче у військовій підготовці. За його словами, "важко все".

Неймовірна кріпатура від того, як ти тримаєш зброю. Неймовірна кріпатура від того, як ти одягаєш і носиш на собі бронежилет – хоча б мінімум. Рухи, тактична підготовка. Ми коли проходили підготовку в приміщенні – як штурмувати, наприклад, ти дійсно розумієш, що мікродоля секунди може забрати твоє життя і не тільки твоє,

– розповів актор.

Григорій Бакланов каже, що всі деталі важливі, а також – порозуміння з людьми, з якими проходиш підготовку.

Григорій Бакланов у проєкті "Тур зірками": дивіться відео онлайн

Зазначимо, що в одному з інтерв'ю Бакланов говорив, що міг би служити у піхоті або бути водієм на фронті. Ба більше, він поділився, що записувався на курси управління дронами. Актор хотів би спробувати себе у цій сфері, але не знає, чи впорається, оскільки не вважає себе людиною технічного складу розуму.