"Плювок у рану": українці браталися з росіянами на концерті Коржа та обурили мережу
У Стамбулі днями відбувся черговий концерт білоруського виконавця Макса Коржа. Шанувальники артиста розгортали прапори різних країн – це спричинило гучний скандал у соціальних мережах.
У фан-зоні та під час самого концерту фанати Макса Коржа закликали до "примирення" на тлі постійних російських обстрілів, і стояли з прапорами та гаслами. Детальніше розповість 24 Канал.
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У соцмережах розлетілися відповідні фото. На одному з найпопулярніших кадрів видно безліч фанатів Макса Коржа з українськими, російськими, білоруськими, ізраїльськими прапорами й стягами багатьох інших країн. Також видніється гасло: "F*ck politics" ("До біса політику").
Усі ці шанувальники показово "об'єдналися" й стояли разом, демонструючи те, що політика начебто не має значення. Вочевидь, вони забули про те, що повномасштабна війна – це наслідок політичних рішень Кремля.
Фанати Макса Коржа / Фото з тредсу
Також стали вірусними фото з концерту, де люди з українськими та російськими прапорами стоять зовсім поряд, таким чином нібито показують так зване "примирення".
Українці братаються з росіянами на концерті Коржа / Фото з тредсу
Нагадаємо, Україна щодня потерпає від обстрілів та атак російських окупантів. Лише вранці 8 червня по Одесі вдарили ударними дронами. Постраждало троє людей, які перебували на зупинці громадського транспорту. За ніч Росія випустила по Україні 155 дронів – і всім цим займаються "звичайні" росіяни, які очевидно не прагнуть жодного примирення.
Зазначимо, що багато з тих активістів, які розгортали прапори, прикривали свої обличчя: були в шарфах або балаклавах. Тому в мережі з'явилися сумніви щодо того, чи справді це були українці. Є підозри, що це чергова витівка російської пропаганди. Адже наратив про "братні народи" просуває саме Росія, і це відбувається роками.
Додамо, на попередньому концерті Макса Коржа в Румунії була зовсім інша ситуація. Охоронці забирали прапори в глядачів. А коли фани скандували відоме всім гасло про Путіна, сам Корж попросив кричати тільки його ім'я зі сцени.
Як відреагували в мережі?
Тредс вибухнув обуренням у відповідь на ситуацію, що сталась на концерті Макса Коржа. Ведучий Анатолій Анатоліч нагадав, що війна Росії проти України – це "не розбірки двох кентів" та нагадав про воєнні злочини російських окупантів.
Росіяни вбили сотні цивільних в Бучі. Росіяни взимку намагалися змусити Киян замерзнути. Росіяни гатять сотнями балістичних ракет на день по містах. Росіяни мордують українців в полоні. Росіяни почали цю війну. Це не сварка друзів,
– підкреслив Анатоліч.
Зірковий вчитель Руслан Циганков теж чітко висловив свою позицію та закликав не соромити український стяг, за який кладуть життя. Він різко висловився про примирення з росіянами.
Згадайте всіх близьких та друзів, які поклали життя. Згадайте Бучу, Маріуполь, Ізюм, Охматдит, Оленівку та багато інших злочинів росіян. Це робили звичайні "гражданє", а не їх політики. Ми не маємо їх пробачати. Це неможливо забути та відпустити,
– наголосив Циганков.
"Так виглядає наруга над державними символами та плювок у рану власного народу", – висловився Андрій Задворний.
- "Шкода, що їх назад в Україну пускають";
- "Так вони ще й не розуміють, у чому проблема";
- "Молодь, яка дійсно проти війни, зараз втрачає свої золоті роки в окопах";
- "Український стяг – це символ надлюдської боротьби, болю та честі. І йому точно не місце в одному ряду з прапором окупантів на сумнівних тусовках", – також пишуть у соцмережах.