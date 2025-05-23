Анатолій Анатоліч прийшов на прощання з Неліпою та тепло висловився про нього
- 23 травня у Києві прощаються з актором і телеведучим Максимом Неліпою, який загинув на фронті 12 травня 2025 року.
- Анатолій Анатоліч згадує Неліпу як талановитого ведучого та веселу людину, яка багато робила своїми руками і любила співати.
23 травня у Києві прощаються з актором і телеведучим Максимом Неліпою, який загинув на фронті 12 травня 2025 року. На церемонію прийшов і шоумен Анатолій Анатоліч.
Він тепло висловився про Неліпу. Відповідне відео з'явилося в телеграм-каналі "Ми-Україна", пише Show 24.
Не пропустіть У Києві прощаються з актором Максимом Неліпою, який загинув на фронті
Анатолій Анатоліч зазначив, що Максим Неліпа був дуже талановитим. На думку шоумена, він – один із найкращих ведучих періоду розквіту українського телебачення.
В побуті він був дуже веселим. Він багато робив руками. Ми збиралися вдома у Макса і його дружини. У нього був кабінет, схожий на кабінет професора з "Назад у майбутнє". Там купа різних речей. Поки всі були на кухні, ми збиралися у цьому кабінеті з хлопцями, він показував речі, які створював своїми руками. Йому дуже все це подобалось,
– сказав Анатоліч.
Шоумен також поділився, що Неліпа багато співав. Анатоліч додав, що йому дуже шкода через те, що в останні роки відбувалося з кар'єрою Максима. Але підкреслив – перш за все шкода, що актора більше немає з нами.
Як зірки відреагували на загибель Максима Неліпи
Чимало зірок вшанували пам'ять Максима Неліпи у соціальних мережах, коли дізналися про його загибель:
Ірма Вітовська-Ванца: "Веселий, дотепний, кмітливий з неймовірним почуттям гумору. Макс, дякую за захист. Спочивай, Герою".
Леся Нікітюк: "Максим Неліпа загинув у бою, а з ним і шматок нашого дитинства. Світла пам'ять воїну! Світла пам'ять прекрасному телеведучому й актору! Співчуття родині та дітям! Вічна слава Герою".
Юрій Журавель: "Людина-усмішка. Назарій Яремчук і Венсан Кассель в одній особі. Захист України – справа кожного. І він ціною свого життя довів, що артистам там не до піару. Герої не вмирають".
Олена Філонова: "У бою загинув наш колега, телеведучий Макс Неліпа. Не вірю, важка втрата. Мої щирі співчуття рідним і близьким. Макс, твоя усмішка завжди буде в нашій пам'яті".