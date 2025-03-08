Жодного разу не бачив онука, – MamaRika зі сльозами на очах розповіла про тата в Росії

Співачка MamaRika не приховує, що її батько вже багато років живе в Росії. Вона розповіла, чи підтримує з ним зв'язок під час повномасштабної війни.

MamaRika зізналась, що стосунки з батьком для неї – "болюча тема". Про це вона зізналась у коментарі "Тур зірками", пише 24 Канал.

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Співачка розповіла, що 11 років тому, на початку російсько-української війни, вона з татом домовилась не спілкуватися на цю тему.

Так, йому тяжко, він інколи хоче, але я зупиняю. Умова стояла так: "Якщо ти хочеш зі мною спілкуватися, давай ми не будемо цю тему підіймати!" Я живу у своїй країні, я тут, мене не можливо впевнити в іншому. Ми не говоримо про це. Ми спілкуємося дуже рідко, раз на пів року,

– поділилась MamaRika.

Артистка не змогла втримати сліз, коли розповіла, що її батько ніколи не бачив онука наживо. Вони спілкуються тільки через відеодзвінки.

"Він жодного разу не бачив онука. Мені шкода, що так… Мені шкода, що він не може його побачити. Не люблю такі питання, бо це важко. Я б хотіла, щоб він побачив онука, але не факт, що це взагалі коли-небудь відбудеться", – зізналась MamaRika.



MamaRika розплакалась через батька / Скриншот з відео

В одному з попередніх інтерв'ю артистка казала, що в дитинстві нерідко бачила, що її батько випиває алкоголь. Ймовірно, через це і в самої MamaRika були проблеми з алкоголем. Коли співачка відмовилась від напоїв на три роки, її життя пішло вгору.