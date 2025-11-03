Ексучасниця "Холостяка" стала мамою: перші фото з дитиною
- Марина Голд, учасниця 12 сезону шоу "Холостяк", народила доньку 24 жовтня в Каліфорнії.
- Марина поділилася фотографіями з пологового у своєму інстаграмі.
Марина Голд, яка брала участь в 12 сезоні романтичного реаліті-шоу "Холостяк", уперше стала мамою. Вона народила дитину в США.
Марина показала фотографії з пологового. Пише 24 Канал з посиланням на її інстаграм.
Марина Голд народила доньку 24 жовтня.
Наша мрія здійснилась,
– написала зіркова матуся та показала фото з дитиною та чоловіком.
З огляду на ці кадри можна припустити, що у пари були партнерські пологи. Народжувала Марина в Каліфорнії. Водночас ім'я дитини донечки поки не розголошувала.
Марина Голд стала мамою / Фото з інстаграму блогерки
У коментарях під дописом подружжя привітали учасниці "Холостяка" Вікторія Варлей, Катерина Лозовицька, Надін Медведчук, Олександра Мудра, журналістка Анна Олицька та інші.
Для довідки! Марина Голд брала участь у "Холостяку", коли головним героєм був бізнесмен Алекс Топольський. Вона покинула шоу напередодні фіналу в одинадцятому випуску.
Що відомо про особисте життя Марини Голд?
У лютому Марина Голд повідомила, що коханий освідчився їй після п'яти місяців стосунків.
4 квітня закохані зіграли весілля у Малібу, штат Каліфорнія. Церемонія проходила під час заходу сонця.
У травні блогерка оголосила про вагітність.
У червні Марина поділилась, що у них з чоловіком буде донечка.