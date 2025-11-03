Укр Рус
3 листопада, 17:00
2

Ексучасниця "Холостяка" стала мамою: перші фото з дитиною

Софія Хомишин
Основні тези
  • Марина Голд, учасниця 12 сезону шоу "Холостяк", народила доньку 24 жовтня в Каліфорнії.
  • Марина поділилася фотографіями з пологового у своєму інстаграмі.

Марина Голд, яка брала участь в 12 сезоні романтичного реаліті-шоу "Холостяк", уперше стала мамою. Вона народила дитину в США.

Марина показала фотографії з пологового. Пише 24 Канал з посиланням на її інстаграм.

Марина Голд народила доньку 24 жовтня. 

Наша мрія здійснилась,
– написала зіркова матуся та показала фото з дитиною та чоловіком. 

З огляду на ці кадри можна припустити, що у пари були партнерські пологи. Народжувала Марина в Каліфорнії. Водночас ім'я дитини донечки поки не розголошувала.

Марина Голд стала мамою / Фото з інстаграму блогерки

 

 

У коментарях під дописом подружжя привітали учасниці "Холостяка" Вікторія Варлей, Катерина Лозовицька, Надін Медведчук, Олександра Мудра, журналістка Анна Олицька та інші. 

Для довідки! Марина Голд брала участь у "Холостяку", коли головним героєм був бізнесмен Алекс Топольський. Вона покинула шоу напередодні фіналу в одинадцятому випуску. 

Що відомо про особисте життя Марини Голд?