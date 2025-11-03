Экс-участница "Холостяка" стала мамой: первые фото с ребенком
- Марина Голд, участница 12 сезона шоу "Холостяк", родила дочь 24 октября в Калифорнии.
- Марина поделилась фотографиями из роддома в своем инстаграме.
Марина Голд, которая участвовала в 12 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк", впервые стала мамой. Она родила ребенка в США.
Марина показала фотографии из роддома. Пишет 24 Канал со ссылкой на ее инстаграм.
Марина Голд родила дочь 24 октября.
Наша мечта осуществилась,
– написала звездная мама и показала фото с ребенком и мужем.
Учитывая эти кадры можно предположить, что у пары были партнерские роды. Рожала Марина в Калифорнии. В то же время имя дочери женщина пока не разглашала.
Марина Голд стала мамой / Фото из инстаграма блогера
В комментариях под сообщением супругов поздравили участницы "Холостяка" Виктория Варлей, Екатерина Лозовицкая, Надин Медведчук, Александра Мудрая, журналистка Анна Олицкая и другие.
Для справки! Марина Голд участвовала в "Холостяке", когда главным героем был бизнесмен Алекс Топольский. Она покинула шоу накануне финала в одиннадцатом выпуске.
Что известно о личной жизни Марины Голд?
В феврале Марина Голд сообщила, что возлюбленный сделал ей предложение после пяти месяцев отношений.
4 апреля влюбленные сыграли свадьбу в Малибу, Калифорния. Церемония проходила во время заката солнца.
В июне Марина поделилась, что у них с мужем будет дочь.