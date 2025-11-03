Экс-участница "Холостяка" стала мамой: первые фото с ребенком

Марина Голд, которая участвовала в 12 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк", впервые стала мамой. Она родила ребенка в США.

Марина показала фотографии из роддома. Пишет 24 Канал со ссылкой на ее инстаграм.

Марина Голд родила дочь 24 октября.

Наша мечта осуществилась,

– написала звездная мама и показала фото с ребенком и мужем.

Учитывая эти кадры можно предположить, что у пары были партнерские роды. Рожала Марина в Калифорнии. В то же время имя дочери женщина пока не разглашала.

Марина Голд стала мамой / Фото из инстаграма блогера

В комментариях под сообщением супругов поздравили участницы "Холостяка" Виктория Варлей, Екатерина Лозовицкая, Надин Медведчук, Александра Мудрая, журналистка Анна Олицкая и другие.

Для справки! Марина Голд участвовала в "Холостяке", когда главным героем был бизнесмен Алекс Топольский. Она покинула шоу накануне финала в одиннадцатом выпуске.

Что известно о личной жизни Марины Голд?