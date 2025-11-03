О беременности жены Натальи Евгений объявил в свой день рождения, пишет 24 Канал со ссылкой на его инстаграм. Сегодня режиссеру исполнилось 44 года.
Евгений Синельников опубликовал серию фотографий, на которых позирует с беременной женой. Супруги устроили фотосессию на природе в городе Буча Киевской области. На одной из фотографий видно снимок УЗИ.
Сегодня мне 44. Много поздравлений, много подарков, но главный подарок сделала моя Наташа. Точнее мы вдвоем это сделали. Уже вот-вот я снова стану молодым отцом. И от этого бабочки в животе,
– написал Синельников.
Другими подробностями режиссер пока не поделился. В комментариях под сообщением Евгения и Наталью поздравили ведущий Слава Демин, группа KADNAY, звездный учитель Руслан Игоревич и другие.
Евгений Синельников с беременной женой / фото из инстаграма режиссера
Что известно о личной жизни Евгения Синельникова?
Первую жену Евгения Синельникова зовут Елена. Они познакомились в университете, являются сооснователями тревел-шоу "Орел и Решка". Бывшие супруги воспитывают сына Алексея.
В прошлом году в интервью Славе Демину режиссер рассказывал, что у него довольно натянутые отношения с бывшей женой. Однако отметил, что они общаются ради ребенка.
Евгений и Наталья также познакомились в университете, однако тогда были просто друзьями. После завершения обучения они долго не виделись.
Уже после развода Евгений поздравил Наталью с днем рождения, а она пригласила его на празднование. Тогда женщина также развелась. Впоследствии между ними связались отношения.
Евгений и Наталья поженились в августе 2022 года в Буче.