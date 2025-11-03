О беременности жены Натальи Евгений объявил в свой день рождения, пишет 24 Канал со ссылкой на его инстаграм. Сегодня режиссеру исполнилось 44 года.

Не пропустите Телеведущая Леся Никитюк покрестила сына и рассекретила его имя

Евгений Синельников опубликовал серию фотографий, на которых позирует с беременной женой. Супруги устроили фотосессию на природе в городе Буча Киевской области. На одной из фотографий видно снимок УЗИ.

Сегодня мне 44. Много поздравлений, много подарков, но главный подарок сделала моя Наташа. Точнее мы вдвоем это сделали. Уже вот-вот я снова стану молодым отцом. И от этого бабочки в животе,

– написал Синельников.

Другими подробностями режиссер пока не поделился. В комментариях под сообщением Евгения и Наталью поздравили ведущий Слава Демин, группа KADNAY, звездный учитель Руслан Игоревич и другие.

Евгений Синельников с беременной женой / фото из инстаграма режиссера

Что известно о личной жизни Евгения Синельникова?