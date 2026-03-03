"Така гарна на старість стала": Бурмака пригадала дотепний жарт від Ніни Матвієнко

Українська співачка Марія Бурмака пригадала, як отримала специфічний комплімент від Ніни Матвієнко. Артистка зауважила, що у цьому й була справжність легендарної виконавиці.

В одному з дописів у тредсі користувачка попросила порадити "інтелігентні образливі висловлювання". У коментарях висловилась співачка Марія Бурмака, яка поділилась особистим досвідом.

Марія Бурмака пригадала, як одного разу завітала в гості до Тоні Матвієнко, щоб прорепетирувати їхній дует. Ніна Митрофанівна тоді зробила артистці специфічний комплімент, який можна сприйняти й за похвалу, і за дотепний жарт, і за образу.

Ніна Митрофанівна Матвієнко, вічна їй пам'ять, дивиться на мене і раптом каже "Ти така гарна на старість стала",

– пригадала Марія Бурмака.



У коментарях додали, що Ніна Матвієнко була гарною співачкою, але іноді "простою, як валянок". На це Марія Бурмака відповіла: "У цьому була її справжність".

Зазначимо, 8 жовтня 2025 року минуло 2 роки зі смерті Ніни Матвієнко. Її донька Тоня присвятила зірковій мамі зворушливі рядки у дописі в інстаграмі.

Що відомо про Ніну Матвієнко?