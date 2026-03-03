В одному з дописів у тредсі користувачка попросила порадити "інтелігентні образливі висловлювання". У коментарях висловилась співачка Марія Бурмака, яка поділилась особистим досвідом.
Марія Бурмака пригадала, як одного разу завітала в гості до Тоні Матвієнко, щоб прорепетирувати їхній дует. Ніна Митрофанівна тоді зробила артистці специфічний комплімент, який можна сприйняти й за похвалу, і за дотепний жарт, і за образу.
Ніна Митрофанівна Матвієнко, вічна їй пам'ять, дивиться на мене і раптом каже "Ти така гарна на старість стала",
– пригадала Марія Бурмака.
Марія Бурмака про Ніну Матвієнко / Скриншот з тредсу
У коментарях додали, що Ніна Матвієнко була гарною співачкою, але іноді "простою, як валянок". На це Марія Бурмака відповіла: "У цьому була її справжність".
Зазначимо, 8 жовтня 2025 року минуло 2 роки зі смерті Ніни Матвієнко. Її донька Тоня присвятила зірковій мамі зворушливі рядки у дописі в інстаграмі.
Що відомо про Ніну Матвієнко?
- Співачка народилась 10 жовтня 1947 року на Житомирщині. Сім'я не була багатою, тож дівчина з дитинства працювала. Та у школі вчителі помітили винятковий талант Ніни й радили їй займатися співом.
- У віці 17 років Матвієнко записалась у студію Хору імені Григорія Верьовки, а через три роки стала його солісткою. Тут сталось професійне становлення співачки. Згодом вона отримувала перші місця на різних конкурсах і фестивалях.
- Ніна Матвієнко виконувала народні пісні, грала у телевиставах та фільмах, озвучувала програми, виступала з концертами в Україні та за кордоном. У 1978 році Ніна Матвієнко стала заслуженою, а в 1985 – народною артисткою України.
- 8 жовтня 2023 року Ніна Матвієнко померла після боротьби з онкологічним захворюванням. Зірку поховали на Звіринецькому кладовищі.